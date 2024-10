Armie Hammer regresa a la gran pantalla tras un hiato por acusaciones de abuso sexual

Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Armie Hammer regresa a la gran pantalla con una película de época que llevará por título 'Frontier Crucible', tras más de tres años de parón por acusaciones de abuso sexual.

El actor estadounidense compartió este miércoles en su cuenta de Instagram varias imágenes sujetando un guión pertenecientes al nuevo proyecto y portando un sombrero de vaquero de época. "De vuelta a la carga", indica Hammer en el pie de foto.

El cinta estará protagonizada por Thomas Jane ('The Predator') y tiene previsto comenzar su filmación el mes que viene en espacios como Monument Valley y Prescott, ubicados en el estado de Arizona.

La carrera del protagonista de "Call Me By Your Name" se descarriló a principios de 2021 cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima supuestos mensajes privados en los que detallaba perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos exparejas.

El actor declaró entonces que todas las actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers -que le pidió el divorcio después de diez años y dos hijos en común- fueron "completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias".

En febrero del año pasado admitió en una entrevista con Air Mail haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, aunque negó haber cometido violación.

Alejado de los focos desde que estalló la polémica, el actor, que ha estado trabajando como vendedor en las Islas Caimán, donde creció, agregó que se ha sometido a tratamiento y que está agradecido por su "recuperación". EFE