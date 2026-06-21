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De la Espriella (50,33%) se impone a Cepeda (48,04%) en Colombia con el 80,44% escrutado

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El candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella (50,33%), se sitúa por delante de su rival de izquierda, Iván Cepeda (48,04%), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia, según datos oficiales publicados por la Registraduría Nacional colombiana correspondientes al escrutinio del 80,44% de las mesas.

En concreto, De la Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, han obtenido hasta el momento 10.281.481 votos, mientras que Cepeda y Aida Quilcue han logrado 9.813.011 apoyos una vez revisadas 98.154 de las 122.020 mesas habilitadas.

De confirmarse estos datos, De la Espriella lograría la Presidencia de Colombia y derrotaría al candidato oficialista, Cepeda, que ha contado con el respaldo del presidente saliente, Gustavo Petro.

De la Espriella ya fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. Entonces logró un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.

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