N. Zelanda aborda el recurso contra indemnizaciones por erupción volcánica, con 22 muertos

Sídney (Australia), 29 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Nueva Zelanda aborda desde este martes la apelación presentada por los dueños de la isla Whakaari contra un fallo que los obliga a indemnizar a las víctimas de una erupción volcánica en su propiedad en 2019, que se saldó con 22 muertos y 25 heridos.

El juez Simon Moore, del Tribunal Superior de la ciudad de Auckland, indicó hoy que el proceso pretende determinar si la empresa familiar que gestiona la isla, Whakaari Management, violó la Ley de Salud y Seguridad Laboral tal y como asegura WorkSafe, el organismo fiscalizador de esta materia, informa Radio New Zealand.

En este proceso judicial, con vistas previstas hasta el jueves, los hermanos Andrew, Peter y James Buttle -dueños de la isla y directores de Whakaari Management- buscan que se revierta la decisión emitida el pasado marzo por una instancia inferior.

En el fallo previo, el tribunal del distrito de Auckland ordenó a Whakaari Management a pagar a las víctimas unos 4,9 millones de dólares neozelandeses (unos 2,9 millones de dólares estadounidenses o 2,7 millones de euros), así como le impuso una multa de un millón de dólares neozelandeses (unos 600.000 dólares estadounidenses o 550.000 euros).

Ese tribunal también impuso el pago de indemnizaciones y multas menores a otras tres empresas turísticas que operaban en la isla Whaakari, también conocida como White, por fallos en la seguridad y en materia de salud vinculadas a la erupción del volcán, que no han apelado la decisión.

Durante la vista inicial del recurso de apelación, la abogada Rachael Reed, quien representa a los hermanos Buttle, argumentó que Whakaari Management tenía la capacidad de conceder el derecho de acceso a la tierra mediante licencias.

"Eso es lo que hizo. No organizó las visitas. No las dirigía ni supervisaba", alegó la letrada, según las declaraciones citadas por Radio New Zealand.

El volcán Whakaari/White, situado a unos 48 kilómetros al noreste de la Isla Norte y uno de los volcanes más activos y turísticos de Nueva Zelanda, entró en erupción el 9 de diciembre de 2019 mientras 47 personas -la mayoría de ellas turistas- se encontraban en la isla o sus proximidades.

La erupción del Whakaari, de 321 metros de altura y cuyo 70 por ciento de estructura se encuentra bajo el nivel del mar, provocó la muerte de 22 de ellas, en el lugar de la catástrofe o mientras eran tratadas de las quemaduras, y heridas a otras 25. EFE