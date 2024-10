Boeing sube por informe de que estudia venta de negocio espacial

(Bloomberg) -- Boeing Co. está explorando vender su división espacial en un intento del nuevo líder del fabricante de aviones por racionalizar y centrar la empresa en sus operaciones principales, según el Wall Street Journal.

Las acciones de la compañía subieron hasta un 1,5% a las 12:53 p.m. en Nueva York.

El esfuerzo en fase inicial incluye la cápsula espacial Starliner de Boeing y sus operaciones de apoyo a la Estación Espacial Internacional, dijo el periódico el viernes, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto. Se espera que Boeing continúe su trabajo en el Sistema de Lanzamiento Espacial, el enorme cohete destinado a llevar eventualmente a los astronautas estadounidenses de la NASA de vuelta a la Luna, según el informe.

El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, indicó que el fabricante aeroespacial podría reducir su amplia cartera para aumentar la concentración de la empresa en sus principales operaciones de aviones comerciales y de defensa. Ortberg inició una revisión de los negocios de la empresa que espera concluir a finales de año, según declaró esta semana.

“Estamos mejor haciendo menos y haciéndolo mejor que haciendo más y no haciéndolo bien”, dijo Ortberg a los analistas en una llamada el miércoles después de que la compañía informara de sus resultados trimestrales. “Así que estamos en proceso de hacer una evaluación de la cartera”.

La revisión se produce mientras Ortberg trabaja para poner fin a una huelga laboral de seis semanas que ha paralizado la producción de aviones de pasajeros clave, incluido el 737 Max. El paro laboral está agravando la problemática situación financiera de la compañía, cuya calificación crediticia está al borde del nivel “chatarra” y que el empeoramiento del consumo de efectivo se extenderá hasta 2025, según dijo la compañía esta semana.

