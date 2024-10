Pellegrini: "No es el comienzo deseado, pero no es como empieza, es como acaba"

Sevilla, 24 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó este jueves, después del empate a uno como local ante el Copenhague en la segunda jornada de la Liga Conferencia y unirlo a la derrota sufrida antes en Varsovia frente al Legia (1-0), que "no es el comienzo deseado, pero no es como empieza, es como acaba".

"Tenemos que seguir buscando la clasificación. Hicimos un partido correcto ante el equipo más complicado del grupo, que no pateó a portería. Tuvimos, desgraciadamente, ese penalti innecesario", relató el preparador bético, quien también reconoció que no llegaron "mucho" al área rival.

"No llegó el 2-0 y sí el penalti que hizo igualar el marcador”, afirmó el chileno, quien aseguró que le ha "gustado la seguridad defensiva ante un equipo que siempre sale a ganar y que ha hecho daño. El volumen ofensivo no ha sido tan alto, pero el 1-0 podría haber servido para ganar".

Pellegrini lamentó que el empate llegara de penalti e insistió que fue una falta "evitable, era innecesario" y también reiteró que "esto sigue, quedan doce puntos" y que está " seguro de que el equipo va a clasificar”.

"Si estamos entre los ocho primeros, mejor, pero si tenemos que jugar una ronda intermedia no pasa nada. Si clasificamos entre los ocho nos ahorramos un par de partidos, pero mi objetivo es clasificar y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", comentó.

El entrenador del Betis se refirió, por otra parte, al cambio que hizo en el descanso, para dejar en el banquillo al delantero congoleño Cédric Bakambu, y dijo que tenía una pequeña contractura y que decidieron no forzarlo para que "no fuera mayores", por lo que no cree que tenga problemas para el partido del domingo ante el Atlético de Madrid, también en el Benito Villamarín. EFE

