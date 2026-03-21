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La Reina Sofía preside el primer evento de America&Spain250 en Miami por la fundación de EEUU y la contribución española

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La Reina Sofía presidió este viernes en Miami (Estados Unidos) un programa académico organizado por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI) con el que apoya una iniciativa que conmemora la fundación de Estados Unidos y las contribuciones de España a la Revolución Americana.

El evento, titulado "Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana", tuvo lugar en la Freedom Tower (Torre de la Libertad) del Miami Dade College, un "emblemático" edificio histórico de la ciudad, inspirado arquitectónicamente en la Giralda de Sevilla y que fue un centro de acogida y asistencia de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos durante el siglo XX, informan las organizaciones en un comunicado.

El programa, organizado en colaboración con el Consulado General de España en Miami, Miami Dade College, Florida International University y Miami-Dade 250, es uno de los actos inaugurales de las actividades de 2026 de la iniciativa America&Spain250.

Esta se trata de un proyecto plurianual dedicado a conmemorar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos y a destacar las contribuciones de España a la Revolución Americana y a la historia compartida entre ambos países, así como "reforzar el reconocimiento del papel de las comunidades hispanas y latinas en la fundación del país", indica la nota de prensa.

En el mismo participó Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, y los historiadores Gonzalo M. Quintero Saravia, Jane Landers y Richard L. Kagan, además de la orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de Florida International University a través de una actuación musical.

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