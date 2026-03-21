El relevo español mixto de 4x400 se cuelga la plata en el Mundial de pista cubierta

La actuación del equipo español en la final del relevo mixto de 4x400 metros en el Mundial de Atletismo en pista cubierta celebrado en la región polaca de Cuyavia y Pomerania resultó en la obtención de una medalla histórica y el establecimiento de un nuevo récord nacional. Según detalló el medio original, el cuarteto español, compuesto por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, cruzó la meta en 3:16.96, cifra que sustituye al registro anterior de 3:17.12 y significó no solo la medalla de plata, sino también la primera presea obtenida por España en esta edición del campeonato.

De acuerdo con la información publicada, el desarrollo de la carrera puso a prueba la estrategia y la resistencia de los atletas españoles. Bélgica, con un tiempo de 3:15.60, se adjudicó el oro, mientras que el equipo español consiguió progresar a lo largo de las distintas postas, remontando posiciones hasta ubicarse en el segundo lugar. Dicha posición quedó asegurada tras la descalificación del equipo jamaiquino, que había protagonizado un empujón durante la carrera. Este suceso, registrado por los jueces tras una infracción a una representante de Estados Unidos, modificó el podio y permitió que Polonia, país anfitrión, ocupase el tercer lugar con un crono de 3:17.44.

El desempeño individual de los integrantes del equipo español también quedó consignado en los resultados oficiales. Fernández abrió la participación con un tiempo de 47.76 segundos, dando el relevo a Sevilla, quien completó su tramo con un registro de 52.05 segundos. García Zurita se encargó de la tercera posta, con un tiempo de 46.09 segundos, mientras que Hervás finalizó la prueba con un parcial de 51.06 segundos. Tal como reportó la fuente, estos desempeños colectivos impulsaron al equipo a superar en la clasificación tanto a Jamaica, que quedó fuera tras la sanción, como a Países Bajos y Estados Unidos, cuyas marcas de 3:20.14 y 3:21.35 respectivamente, no les permitieron acceder a las medallas.

La medalla alcanzada representa la primera para España en esta cita internacional bajo techo, distinción que cobra relevancia en el contexto del atletismo español por tratarse de un relevo mixto, formato aún poco habitual en campeonatos mundiales. Según consignó el medio original, la superación del récord nacional impulsa además el reconocimiento del potencial del país en pruebas de velocidad y relevo.

El relevo mixto de 4x400 metros continúa consolidándose como una disciplina que exige habilidad táctica y capacidad para reaccionar ante incidentes durante la competencia, tal como se evidenció con la descalificación del conjunto caribeño. La clasificación final dejó a Bélgica como campeona, España en el segundo escalón y Polonia en el tercero, modificando las previsiones iniciales tras las situaciones ocurridas en el transcurso de la prueba.

La presencia de atletas de diferentes comunidades autónomas y su colaboración para superar el anterior récord nacional reflejan el nivel alcanzado por el relevo español en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional de atletismo en pista cubierta, destacando la importancia de la contribución individual y el trabajo de equipo en el resultado final.