La Policía Nacional confirma que el crimen de Las Fuentes es un nuevo asesinato machista

El agresor contaba con una licencia de armas de uso deportivo y entre sus pertenencias se localizaron varias armas, una de las cuales, de concurso, fue utilizada para perpetrar el asesinato y posteriormente suicidarse. Según informó Europa Press, el arma utilizada no provenía de una dotación policial ni militar, y su posesión respondía únicamente a la autorización para actividades deportivas. El caso fue confirmado como un nuevo episodio de violencia machista, de acuerdo con la declaración formal realizada por la Policía Nacional.

La Policía Nacional comunicó a través de su portavoz, Rubén Nido, que el asesinato ocurrido en la mañana del sábado en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza constituye un crimen de violencia de género, ya que la víctima y el agresor mantenían una relación de expareja. Según consignó Europa Press, en lo que va de año esta muerte eleva a catorce el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España, además de dos menores víctimas de la violencia en el mismo contexto. El portavoz destacó ante Aragón Radio, en declaraciones recogidas por Europa Press, que ni existían denuncias previas por violencia en el ámbito familiar ni la víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral VioGén.

El crimen tuvo lugar a las 9:20 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio zaragozano de Las Fuentes. Según reportó Europa Press, un hombre disparó en repetidas ocasiones contra una mujer y, a continuación, se quitó la vida en el mismo lugar. Tanto el asesino como la víctima fallecieron en la vía pública. La Policía Nacional se desplazó de inmediato a la escena para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, explicó ante los medios de comunicación que el ataque mostró elementos de planificación. El representante estatal señaló que el agresor aguardó a la víctima en la calle, conociendo sus rutinas y actuando con la intención de matarla. “Él conocía los pasos que daba a ella, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla”, manifestó el delegado, según detalló Europa Press. Beltrán remarcó que el crimen ocurrió a plena luz del día y fue perpetrado con varios disparos, confirmando la premeditación.

En su comparecencia, Fernando Beltrán indicó que el arma usada no correspondía a una dotación oficial de las fuerzas policiales ni del ejército, eliminando cualquier vínculo institucional con el instrumento homicida. Insistió en que la licencia del agresor tenía como único fin el uso deportivo y que el individuo portaba varias armas en el momento del suceso. Según reportó Europa Press, la policía también halló un vehículo detenido de manera irregular en las inmediaciones, con las luces intermitentes encendidas. Aunque las autoridades comprobaron que el coche podía pertenecer a una de las personas involucradas, no localizaron las llaves y aún investigaban la pertenencia del mismo.

En el contexto de la intervención mediática, el delegado del Gobierno en Aragón describió la gravedad del episodio y marcó la importancia de reconocer el patrón de violencia de género. Beltrán valoró la situación como una problemática social que se repite y que afecta a mujeres solo por razones de género. “Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, por esta patología, esta actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión y que si no se posee, no se tiene, se quita la vida de ella”, declaró el delegado, de acuerdo con Europa Press.

La policía emprendió desde primera hora del sábado labores para recabar información, asegurando la zona y buscando esclarecer los detalles del suceso. Agentes estuvieron identificando a testigos presenciales y solicitando grabaciones a residentes y comercios cercanos, así como recopilando pruebas físicas en el lugar. Europa Press detalló que, además de las diligencias sobre el arma y el vehículo, los investigadores permanecían pendientes de las conexiones personales y familiares de la víctima y del agresor para completar el marco contextual que condujo al crimen.

Con la confirmación del caso por parte de la Policía Nacional, el asesinato entra en la estadística de violencia de género a nivel nacional. Según los datos proporcionados por Europa Press, desde el inicio del año el país ha registrado catorce muertes de mujeres en este contexto, cifra que suma dos menores como víctimas adicionales. Las autoridades reiteran la importancia de denunciar situaciones de riesgo en el entorno familiar y social, y recuerdan la existencia de recursos y sistemas de protección, como el sistema VioGén, aunque en este caso concreto no existían antecedentes ni seguimiento previo respecto a la víctima.

Entre las tareas posteriores al crimen, el cuerpo policial mantuvo la zona acordonada por varias horas. Al cierre del operativo, según reportó Europa Press, las autoridades continuaban trabajando en la identificación de todas las evidencias materiales y la reconstrucción digital del suceso, reforzando la atención y el acompañamiento a familiares de la víctima. Las declaraciones oficiales reiteraron la preocupación por los casos de violencia machista y la necesidad de mantener la vigilancia social e institucional para evitar sucesos similares.