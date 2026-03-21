Aumenta el número de extremeños residentes en Argentina y Estados Unidos en 2025

El cambio porcentual más pronunciado entre los países con población extremeña se registró en Nicaragua, donde el número de ciudadanos procedentes de Extremadura creció un 46,1% en 2025 respecto al año anterior, llegando a contabilizar 19 personas. Filipinas experimentó un crecimiento similar en términos relativos, alcanzando un 44,4% más, lo que supone un total de 26 residentes extremeños en ese país. Según informó Europa Press basándose en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, estos incrementos forman parte de una tendencia general al alza en el número de extremeños residentes en el extranjero, que a 1 de enero de 2026 alcanzó las 35.315 personas, un aumento del 2,7% respecto a la cifra registrada en la misma fecha de 2025.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística, la estadística del Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) recoge las inscripciones de personas con nacionalidad española cuya residencia habitual está fuera de España, independientemente de si cuentan o no con doble nacionalidad. El análisis de estos datos reveló que Argentina y Estados Unidos fueron los países que experimentaron los mayores incrementos absolutos en el número de extremeños durante el último año. En Argentina, se sumaron 475 personas más de origen extremeño, lo que eleva su comunidad hasta los 4.711 habitantes. En Estados Unidos, el aumento fue de 81, para alcanzar un total de 1.240 ciudadanos registrados que tienen raíces en Extremadura.

La tendencia al alza no solo se observó en América. En Brasil, la comunidad extremeña se amplió con 53 nuevas inscripciones, llegando a 2.080 personas. México también aumentó su cifra en 49 residentes, situándose en 869 extremeños. Estas cifras se suman al crecimiento global reportado, confirmando el patrón de expansión de la presencia extremeña en el extranjero. Según publicó Europa Press, estas variaciones reflejan cómo algunos destinos continúan atrayendo a personas de esta región, mientras que en otros países la población extremeña no experimenta incrementos y, en ciertas ocasiones, desciende.

En términos generales, Francia sigue concentrando la mayor comunidad de extremeños residentes fuera de España, con 8.703 personas. Esta cifra se mantiene prácticamente inalterada en comparación con el periodo anterior. Alemania ocupa la segunda posición, con 5.453 habitantes de origen extremeño censados. Tras Argentina y sus 4.711 residentes, el listado lo competa Suiza, donde viven 2.185 ciudadanos procedentes de Extremadura, seguida de cerca por Brasil.

El análisis por países también identificó retrocesos en algunas comunidades. Según consignó Europa Press citando los registros del Instituto Nacional de Estadística, Pakistán vio reducida su comunidad extremeña en cinco personas, quedando en seis residentes. En Cuba, el total se redujo en seis, situándose en 595 extremeños. Los mayores descensos relativos se localizaron también en Pakistán, con una caída del 45,4%, así como en Guinea Ecuatorial donde la cifra disminuyó un 28,5%, pasando de siete a cinco personas.

Los datos del PERE utilizados por el Instituto Nacional de Estadística, reportados por Europa Press, reflejan movimientos variados de la población de origen extremeño. Mientras que en algunos países la tendencia es claramente expansiva, como en las naciones americanas ya mencionadas, en otros se registra una estabilización o descenso, dependiendo de los flujos migratorios, las oportunidades laborales y otras circunstancias documentadas en la evolución anual de estas comunidades.

La comunidad extremeña residente fuera del país, tal como detalló Europa Press, incrementó en 945 personas a lo largo del año, alcanzando los 35.315 ciudadanos a 1 de enero de 2026. Los países europeos siguen figurando entre los principales lugares de residencia, especialmente Francia y Alemania, donde la población extremeña muestra estabilidad. En contraste, varios países de América Latina, Estados Unidos y naciones asiáticas y africanas han marcado tanto aumentos notables como descensos proporcionales en sus pequeñas comunidades de extremeños.

El balance de variaciones en la presencia de ciudadanos originarios de Extremadura radicados en el exterior expone no solo el crecimiento nominal en destinos ya tradicionales, sino también ajustes en países con menor representación, donde pequeñas cifras adquieren relevancia porcentual elevada. El Instituto Nacional de Estadística, citado por Europa Press, continuará actualizando estos registros para mostrar la evolución de los movimientos migratorios y sus implicaciones sobre la demografía de la región.