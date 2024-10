Paula Badosa: "Soy un poco de extremos y en este cambio se ha visto"

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Paula Badosa ha puesto fin a la temporada en el circuito en todo lo alto. En medio de un cambio radical del primer tramo de curso al más reciente donde se ha codeado con las mejores del mundo y donde ha escalado casi cien puestos en la clasificación WTA para instalarse entre las quince mejores del mundo.

"Ha sido un cambio radical, de extremos. Un poco como soy yo y en eso se ha notado", apunta la jugadora catalana que llegó a ser la número dos del mundo en el 2022 y que ahora prepara las Finales de la Billie Jean King como líder del equipo español.

Apura el final de curso la jugadora española gustosa de asumir el liderazgo de la selección y que piensa ya en el duelo con la que ha dominado el circuito en las últimas temporadas, Iga Swiatek, que acaba de anunciar su presencia con el equipo polaco, rival de España.

Paula Badosa, en una entrevista con la Agencia EFE, espera una gran cita del tenis en Málaga, con la Copa Billie Jean King, la Copa Davis y el adiós de Rafael Nadal que contempla con pena y nostalgia.

Málaga apuntala su puesta a punto. Con casi todo vendido para el duelo entre España y Polonia aunque aún se pueden adquirir entradas por Internet (www.billiejeankingcup.com).

P: Paula, como se encuentra después de sus últimos torneos? Se retiró en las semifinales de Ningbo y echó el cierre a un tramo fantástico con el título de Washington, semifinales en Pekín y Cincinnatti y cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos.

"La verdad es que estoy muy contenta por el por el año; obviamente, a principio de temporada, costó un poco más; la espalda no estaba respondiendo de la manera que esperaba y finalmente encontramos una solución. Ya dejó de dolerme y podía empezar a entrenar más fuerte y yo creo que también en mi caso, si el físico me respetaba, sabía que los resultados iban a llegar antes o después".

"Obviamente no me esperaba, quizá, un cambio tan rápido, pero la verdad es que estoy muy contenta con el nivel; sobre todo todos los partidos que he jugado de la segunda mitad del año hasta ahora he podido jugar también muy seguido, que era algo que me preocupaba también, con la lesión"..

"Así que, de momento, parece que todo súper bien. He acabado la temporada, tengo lo de Málaga, la Copa Billie Jean King que es algo que también me ilusiona poder representar a mi país y jugar en casa también creo que es algo muy bonito y estoy con muchas ganas.

- P: El cambio ha sido radicar de una mitad de temporada a otra. Semifinales en los últimos torneos, el título en Washington, cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos. Ha sido una Paula Badosa distinta. Parecía una y otra diferente.

R: "Sí, soy un poco de extremos y creo que aquí se ha notado un poco; pero ha sido un cambio muy bueno. Estoy muy contenta, creo que también tengo un equipo genial que me ayuda diariamente a mejorar, a progresar y creo que también todo trabajo duro que se ha hecho se ha visto en la pista y en los resultados".

- P: Y de ese cambio, de estas nuevas sensaciones.. ¿De qué se siente más orgullosa?

R: "Yo creo que, sobre todo, del cambio que he hecho mentalmente, el ser capaz de superar esos obstáculos yo al final. Caí en un, digamos, en un agujero muy oscuro, sobre todo en Madrid, en la mitad del año, donde no veía la luz. En ese momento me estaba costando mucho y creo que desde ahí saqué mucha fuerza. Era como un plan, vamos a empezar de cero. Siempre he tenido fe en mí misma, he creído en mí misma, pero obviamente en estos momentos pues dudas más, te vienen más inseguridades. Se dice que de los momentos malos o cuando estás en momentos malos sales más fuerte; pues en mi caso ha sido literalmente así. Creo que también tengo una personalidad un poco así. Nunca he dejado de luchar y creer y creo que al final eso es lo que me ha permitido salir adelante".

- P. En estos últimos torneos ha sido capaz de ganar a jugadoras situadas en la cima del ránking y ha perdido por poco y en tres sets con otras de las mejores. ¿Estamos cerca de volver a ver a Paula Badosa entre la y porque es que además es que has ganado a jugadoras de la cima del ranking, has perdido por poco con otras. Estamos ante la posibilidad de volver a ver a una Paula en el número dos del mundo como hace dos temporadas?.

- R: "Ojalá que sí; es mi objetivo. Siempre desde que empecé el año en enero dije que quería volver a estar entre las mejores del mundo. Era algo que tenía muy claro entre ceja y ceja y entrenaba cada día para eso y estoy ahí otra vez. Entonces empezaré el año también con esa idea. La cosa positiva de haberme ido mal este año es que el año que viene no tengo mucho que defender y espero estar aún más arriba y estar aún más entre las mejores del mundo, que es al final lo que quiero. Yo quiero jugar en rondas finales, quiero medirme con las mejores del mundo y ver dónde está mi nivel".

P: Es que en este último tramo la presencia en las Finales WTA, al menos como una de las reservas, era una posibilidad real para usted.

- R: "Sí, pero nunca ha sido, sinceramente, nunca ha sido mi objetivo, no era mi objetivo ir a la Copa de Maestras. Este año mi objetivo era estar lo más arriba posible; piensa que hace cuatro meses estaba la 120 del mundo y para mí pues poder estar ahora 10 o la 11 del ránking ya era mucho. No estaba dentro de los planes estar en las Finales y también creo que lo que tengo que aprender es también elegir bien torneos y cuidarme físicamente mentalmente. Si hubiese sido un objetivo hubiese intentado jugar Wuhan o hubiese intentado jugar ahora Tokio. Pero prefiero cuidarme física y mentalmente, que es mi prioridad".

P: Ahora está enfocada en las finales de la Billy yankin, que va a ser un poco el colofón a la temporada. El año pasado ya estuvo en Sevilla con el equipo aunque no jugó, no era la misma situación. Ahora es la líder del equipo.

- R: "Sí, y me gusta. Me gusta poder ser la líder y poder tirar adelante el equipo. Voy a intentar dar lo máximo posible, dar el máximo nivel para que el equipo salga adelante. Va a ser una experiencia muy bonita. Nunca he jugado en la Billie Jean King en casa. El año pasado no pude. Y es algo que me quedo ahí, una espina que tengo clavada; y encima tengo pues la oportunidad de poder medirme contra una de las mejores del mundo, que es Iga Swiatek y la verdad que estoy deseando poder jugar ese partido".

P: ¿Le genera más presión?

- R: "No me asusta, me motiva, me gusta ese tipo de presión, me gusta esa responsabilidad. Es algo de lo que estoy ya mentalizada y esperando que llegue el momento"

P: ¿Le ha sorprendido la decisión de Iga Swiatek de acudir a la Billie Jean King cuando al principio no estaba incluida en el equipo?

- R: "Sí y no. Me ha sorprendido porque al principio no estaba inscrita, pero tampoco me sorprende. Es una jugadora que siempre le ha gustado representar a su país. Obviamente, si va ella, Polonia tiene muchas opciones de hacerlo bien. Y es algo que igual también, es normal como objetivo profesional suyo. Ir allí a intentar ganar una Billie Jean King sea un reto suyo. Entonces lo entiendo por eso porque a mí me pasa lo mismo; es algo que es un objetivo, me haría muchísima ilusión".

P: Ahora con Paula Badosa, capaz de ganar a cualquiera y con un dobles que integran Cristina Bucsa y Sara Sorribes bronce en los Juegos Olímpicos, España puede aspirar a todo en Málaga?

- R: "Siempre hemos tenido en un buen equipo. Y lo que sí que tiene España es que siempre va a luchar y va a dar el cien por cien y creo que eso es algo muy importante en una competición de equipo. Entonces, sabiendo que pues hay buen nivel, hay un buen dobles también, nunca se sabe y más con este formato".

P: Málaga va a ser una fiesta; la Billie Jean King, la Copa Davis, la despedida de Rafael Nadal. Todo se va a concentrar en Málaga, en España esos quince días.

- R: "Totalmente. Va a ser algo muy bonito, muy emotivo, obviamente triste a la vez porque se marcha una leyenda como Rafa Nadal, pero creo que ha elegido un sitio muy bonito, en casa y creo que va a ser algo muy emotivo."

P: ¿Qué pensó cuando vio el vídeo de despedida de Rafa Nadal la primera vez?

- R: "Me emocioné; al final también te vas a tu infancia, a tus principios. Yo nunca voy a olvidar mis principios inspirándome y viéndome todos los partidos, todas esas finales con Rafa en las grandes remontadas. Yo creo que ha sido un jugador increíblemente bueno en la leyenda, pero también creo que era un jugador que era capaz de emocionar a la gente; y yo creo que es lo que la he hecho más especial. Simplemente haciendo lo que hacía, emocionaba, y creo que eso se va a echar mucho de menos en el circuito y siempre ha sido, un ídolo para mí".

P: ¿Cuando piensa en Rafa, cual es la primera imagen que le llega?

- R: "Bueno, yo me acuerdo la primera vez que ya hizo el espectáculo que hizo en la Copa Davis hace muchísimos años, cuando se dio a conocer, en cuando ganó su primer Roland Garros. Tengo muchísimas imágenes de él; sobre todo, a mí, lo que más me inspira de Rafa son todas esas remontadas, esos momentos donde las cosas no salen bien; porque ahora lo vivo en primera persona; la capacidad que tenía de sobreponerse a los problemas, a las dificultades; en eso creo que no va a haber nadie como él".

P: ¿Ha podido hablar con él después de su anuncio?

- R: "No, pero siempre ha sido una persona que me ha ayudado mucho, hasta con en mi lesión me dio consejos porque al final ha sido una persona que se ha se ha lesionado y me ha ayudado mucho y me ha dado. Y lo que digo dice mucho de él. Obviamente yo he pensado en comunicarme con él, pero quiero dar tiempo porque sé que para él ahora es un momento muy intenso y no me gusta invadir los espacios. Entonces voy a esperar un poco, pero obviamente me voy a poner en contacto".

P: Es un claro cambio de ciclo en el tenis. Se fue Roger Federer, se va Nadal, Novak Djokovic está en su tramo final, aparecen Jannik Sinner y Carlos Alcaraz...

R: "Sí, obviamente con Sinner y Alcaraz es una generación brutal y vamos a disfrutar muchísimo de eso, pero yo creo que lo que hemos vivido no lo vamos a vivir nunca más. Y bueno, eso demuestra que el tiempo pasa rápido, que hay que disfrutar de todo, de todos estos grandes deportistas y es una pena, sí, porque creo que todos estamos tristes".

P: Volviendo a la Billie Jean King, ¿Le gusta este formato o prefiere el anterior con eliminatorias en casa y fuera?

- R: "Este formato he jugado un par de veces y me gusta; Obviamente quizá lo diga porque también jugamos en casa, entonces para nosotras es como que no ha cambiado nada, entre comillas. Quizá no sea yo la adecuada para hablar exactamente, pero nosotras jugando en casa nos encanta".

P: ¿Qué Paula vamos a ver la temporada que viene?

- R: "Voy a intentar dar mi máximo; creo que estoy en un buen nivel; estoy también ya pensando en pretemporada, en cosas que mejorar para ser mejor el año que viene y ojalá pues se pueda ver la esta Paula de final de año o ncluso mejor". EFE