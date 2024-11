Simeone: "No hay nada en el penalti; ojalá lo hubiera"

Madrid, 23 oct (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid se pronunció con rotundidad sobre el penalti que dio lugar al segundo tanto del Lille y afirmó que "no hay nada en la jugada", una acción que "envió el partido a donde no tenía que ir".

"No hay nada, muchacho", contestó a la pregunta de cómo se explica lo que pitó el árbitro. "Alguien dice penal, pero explíqueme por qué. Fue mano, no. Fue empujón de Koke, no. Ojalá pudiéramos ver algo. Ojalá que la Uefa o quien sea pueda ver que fue algo. Cuando te pitan un penalti así. Otra vez será a favor. El penalti determina y lleva el partido para el 1-2 y luego la mala fortuna. Con dos disparos entre los tres palos nos hicieron tres goles", declaró Simeone.

"Hay dos maneras de explicar lo que sucedió en el partido. En esta competición, cuando un equipo juega y tiene cantidad de ocasiones para irse con dos o tres goles al descanso y no es contundente, esta competición no perdona. La otra explicación es que ojalá encontremos algo para poder decir que fue penal. El árbitro dio que fue mano, luego que Koke empujó. No le importa a nadie y lleva la balanza a favor del Lille. Luego tuvimos ocasiones. Es un partido donde pudimos ganar 4-2 y nos vamos 1-3 abajo".

"Estamos en una situación muy complicada. Nos metieron 7 goles en dos partidos y ahora las opciones son menores", añadió.

En cuanto al noruego Sorloth y las ocasiones claras que falló, Simeone explicó: "Hizo un primer tiempo extraordinario. Generó buenos movimientos. Poco a poco se van conociendo los jugadores y sabe convivir con el gol y con el no gol. Si seguimos trabajando, el gol llegará".

"El centro del campo con Gallagher, Koke y Rodrigo de Paul, que es campeón del mundo, circuló bien la pelota. También con Griezmann bien y un Julián extraordinario. Galán sigue sumando buenas cosas", manifestó.

Por último, preguntado por el ambiente en la grada, dijo: "¿Qué cómo se ha vivido?. Como lo han visto todos". EFE.