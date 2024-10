Sánchez y Montenegro se comprometen a presionar para hacer posible el acuerdo UE-Mercosur

Faro (Portugal), 23 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, se comprometieron este miércoles a presionar para conseguir que se haga realidad el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Sánchez y Montenegro clausuraron un foro empresarial organizado en la localidad lusa de Faro después de que ambos presidieran la 35 cumbre hispano-portuguesa con la participación de veinticuatro ministros.

Un foro en el que los empresarios estuvieron encabezados por el presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamedi, y Armindo Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal.

Los dos jefes de Gobierno resaltaron la relevancia para la economía de los lazos que unen a España y Portugal y abogaron por impulsar la relación comercial de la Unión Europea con otras regiones del mundo.

Fue entonces cuando se refirieron al acuerdo aún pendiente entre la UE y Mercosur.

Sánchez aseguró que se está muy cerca de cerrarlo y dijo que hay dos citas claves para ello que comentó con el primer ministro portugués.

La primera de ella es la cumbre del G20 que habrá en noviembre en Río de Janeiro (Brasil), y la segunda, la cumbre de Mercosur prevista para diciembre.

"Vamos a trabajar por materializar ese gran sueño de la comunidad ibérica y de la comunidad iberoamericana", recalcó.

Por su parte, el primer ministro portugués consideró que no hay ninguna razón para no cerrar ya ese acuerdo comercial.

"Si Europa no puede cerrar acuerdos como estos, tenemos que repensar todo lo que nos une en este proyecto", añadió.

Sánchez hizo hincapié en el incremento en las relaciones comerciales entre España y Portugal en los últimos años así como el de las inversiones mutuas y que dijo que evidencian la "excelente salud" de las dos economías.

Al hilo de ello aprovechó para destacar el crecimiento económico de España y las buenas previsiones que sigue habiendo, asegurando que se trata de un éxito colectivo de empresas, instituciones y trabajadores

Para Sánchez, las reformas estructurales que han hecho tanto España como Portugal han sido claves para ese crecimiento económico, como también dio que lo ha sido la contribución de la Unión Europea.

"Una contribución que no surge de la nada, que no cae del cielo. Hubo que luchar para hacerla posible y España y Portugal tuvieron un papel protagonista (...) para crear los fondos Next Generation" añadió.

Por ello Sánchez volvió a asegurar, como había hecho previamente en la rueda de prensa que ofreció junto con Montenegro al término de la cumbre bilateral, que los dos países son percibidos ahora como "auténticos motores del europeísmo".

El presidente del Gobierno apostó también por avanzar en las interconexiones energéticas y en tener para ello una mayor financiación europea, y defendió seguir dando pasos para mejorar las conexiones ferroviarias.

Por ello dijo que celebra que los dos países coincidan en la importancia de desarrollar líneas de alta velocidad en los ejes Lisboa-Oporto-Vigo y Lisboa-Madrid.

No obstante, en la cumbre no hubo ningún compromiso por parte de Portugal para que, como pretende el Gobierno español, la segunda de esas líneas pueda estar operativa para el Mundial de Fútbol que organizarán España, Portugal y Marruecos.

A esa cita deportiva se refirió Sánchez para considerar que es uno de los proyectos más ilusionantes que tiene la comunidad ibérica en los próximos años y que va a ser un acontecimiento con una "dimensión planetaria".

Sánchez bromeó con su homólogo portugués asegurando que la final de ese Mundial está clara y la disputarán sus dos países.

Montenegro destacó también las relaciones comerciales entre España y Portugal y la necesidad de que la Unión Europea impulse de forma decidida las interconexiones energéticas.

Ante ello, lamentó que los debates al respecto sigan siendo los mismos durante años en Europa, lo que dijo que es una "frustración".

"No es posible, Nos estamos durmiendo y perdiendo oportunidades a escala global y hay que decir basta (...) y dar un puñetazo en la mesa", añadió Montenegro.

También se mostró contrario a que haya disparidades fiscales en la UE y, en concreto, en la Península Ibérica. EFE

