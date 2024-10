Julián Alvarez: "En el primer tiempo pudimos hacer tres o cuatro goles"

Madrid, 23 oct (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras la derrota en la Liga de Campeones frente al Lille (1-3), la falta de efectividad de su equipo, que en el primer tiempo pudo "hacer tres o cuatro goles" y valoró sobre la acción del penalti que "primero es mano" de Aissa Mandi.

"No me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio. Después vi el vídeo y me pareció mano del jugador del Lille y luego no sé si Koke lo roza o no. Pero primero es mano. Además, la debería ver bien, me parece", valoró en zona mixta en el estadio Metropolitano.

El Atlético perdió este partido "porque es fútbol".

"Creamos muchas ocasiones, no las pudimos convertir, nos faltó efectividad y después en esta competición los rivales tienen jerarquía y lo pagamos caro en el segundo tiempo", declaró el atacante.

A Julián Alvarez le preocupa la falta de pegada en ataque, pero más en el caso de "no tener las situaciones". "Lo bueno es que el equipo las generó. Después, tenemos que trabajar en la efectividad y tratar de concretarlas. En el primer tiempo pudimos hacer tres o cuatro goles", dijo.

"Al no marcar, después ellos tuvieron una situación en la del gol que nos rebota en un jugador nuestro, después la polémica del penal... No pudimos pegar en los momentos que tuvimos que pegar", continuó Julián Alvarez, que apuntó: "El equipo no jugó un mal partido. Se dio así. Estamos tristes por haber perdido, pero hay que seguir trabajando".

El Atlético ha sumado sólo tres de los nueve puntos en la Liga de Campeones. "Obviamente no es lo que queríamos, más en este partido aquí en casa. Quedan cinco partidos, todavía tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas que estamos haciendo mal e intentar sumar de a tres", afirmó. EFE