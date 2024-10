Harris ataca a Trump por haber dicho que quería generales como los de Hitler

Washington, 23 oct (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó duramente este miércoles al expresidente Donald Trump por haber dicho que quería generales como los de Adolf Hitler durante su mandato en la Casa Blanca y advirtió que su rival político muestra un comportamiento "cada vez más errático e inestable".

La intervención de Harris se produce un día después de que John Kelly, exjefe de gabinete de Trump, revelara detalles de sus conversaciones con el exmandatario en entrevistas concedidas a The New York Times y The Atlantic, llegando a afirmar que cumple con la definición de "fascista".

"Trump se muestra cada vez más errático e inestable, y en un segundo mandato personas como John Kelly no estarían allí para contenerle", advirtió la candidata demócrata en declaraciones a la prensa desde su residencia oficial.

Harris hizo referencia a las afirmaciones de Kelly, quien aseguró que Trump había sugerido que el líder nazi Adolf Hitler "hizo algunas cosas buenas" y que necesitaba "generales alemanes" como los que tuvo este.

"Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de seis millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses", aseveró Harris.

La vicepresidenta también mencionó las propias palabras de Trump del 14 de octubre, cuando sugirió que utilizaría las Fuerzas Armadas para enfrentarse a lo que llamó "el enemigo interno" durante el día de las elecciones, señalando que no le preocupaba el caos que pudieran provocar sus seguidores, sino los "lunáticos de la izquierda radical".

Harris afirmó que su rival considera "enemigo interno" a cualquiera que "se niegue a rendirle pleitesía" o se atreva a criticarle, "ya sean jueces, periodistas o funcionarios dedicados a supervisar" los comicios del 5 de noviembre.

"No quiere un ejército leal a la Constitución de Estados Unidos. Quiere un ejército que le sea leal a él personalmente, uno que obedezca sus órdenes, incluso cuando les pida quebrantar la ley o abandonar su juramento a la Constitución", advirtió.

Kelly, quien ejerció como jefe de gabinete de Trump entre 2017 y 2019 y anteriormente fue secretario de Seguridad Nacional, ha sido durante mucho tiempo crítico con Trump y previamente le acusó de llamar "perdedores" y "tontos" a los veteranos fallecidos en combate.

Sus nuevas advertencias surgen mientras Trump (2017-2021) busca un segundo mandato prometiendo ampliar dramáticamente el uso de las Fuerzas Armadas dentro de EE.UU., tanto para hacer frente a lo que llama "enemigo interno" como para aplicar la política migratoria.

En declaraciones a medios estadounidenses, el portavoz de campaña de Trump, Steven Cheung, afirmó que Kelly "se ha puesto en ridículo con estas historias desacreditadas que ha fabricado". EFE