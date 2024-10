Isa Pantoja revela la reacción de su prima Anabel a su durísima entrevista

Tras casi dos años sin saber nada de su madre, y después de que Isabel Pantoja ni siquiera se pusiese en contacto con ella cuando fue intervenida de urgencia por una apendicitis el pasado septiembre, Isa Pantoja ha tomado una dolorosa decisión: poner punto y final, por su parte, a su relación con la tonadillera. Y así lo anunciaba completamente rota en el plató de '¡De Viernes!', sincerándose como nunca y revelando algunos de los durísimos episodios y desprecios que sufrió por parte de su familia siendo tan solo una niña.

"Mi madre vive, pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez. No la espero en ningún momento de mi vida ni quiero que me llame ni que me busque" aseguraba sin poder contener las lágrimas, dolida porque a pesar de todo ella sigue queriendo a su progenitora.

Más tranquila, Isa reaparecía este lunes en 'Vamos a ver' y, firme, dejaba claro que la vida continúa, que no se merece tanto dolor y revelaba que va a comenzar a ir a terapia con un psicólogo experto en adopciones para entender todo lo que ha vivido y por qué su madre "la ha abandonado" después de haberla adoptado en Perú siendo un bebé.

Sin embargo, hasta ahora no sabíamos la reacción de su prima Anabel Pantoja a su durísima entrevista, puesto que cuando le preguntaron por este asunto se limitó a decir que habían hablado y que la sobrina de Isabel Pantoja lo que le había dicho es que quería que estuviese bien.

Ha sido este martes cuando el programa en el que colabora ha emitido unas declaraciones inéditas de Isa en el taxi camino a Mediaset revelando, por primera vez, cómo se sintió la influencer al escuchar el durísimo relato de su prima.

"He hablado con Anabel y se queda para nosotras la conversación. Pero en líneas generales, que no quiere que lo pase mal y que va a estar ahí para mí" ha confesado, reconociendo que su prima le ha dicho que "entiende mi dolor".

Un apoyo a Isa que Anabel ha preferido mantener en privado, ya que muy unida a su tía Isabel y, en plena cuenta atrás de su embarazo, no quiere que nada enturbie este momento ni que la desgarradora entrevista de su prima pueda influir en la estrecha relación que mantiene con la cantante, con su tío Agustín Pantoja y con su primo Kiko Rivera, principales señalados en el tremendo relato de la peruana.