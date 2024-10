Gerard Piqué, lapidario, rompe su silencio sobre Shakira: "Lo que pasa no está contado de la manera que ha sido"

Desde que anunciaron su separación a través de un comunicado en junio de 2022, han sido numerosas las ocasiones en las que Shakira ha hablado de su ruptura con Gerard Piqué, de su dolor al ver que su proyecto de vida se rompía, y de cómo logró sobreponerse a las "adversidades" y reconstruir, gracias a la música, su corazón roto.

Lo hizo en forma de 'hits', como 'Session #53' -con Bizarrap-, 'Monotonía' -con Ozuna-, 'Te felicito' -con Rauw Alejandro, 'Te quedó grande' -con Karol G-, o 'Copa vacía' -con Manuel Turizo- entre otros, haciendo de sus canciones su particular catarsis disparando dardos contra el padre de sus hijos que, ajeno a los ataques de la colombiana, continuaba con su día inseparable de su novia Clara Chía.

Y coincidiendo con el último lanzamiento de Shakira, 'Soltera' -un canto a la soltería en el que confiesa que "le cogió fobia al amor" y reivindica su derecho a "portarse mal pa' pasarla bien"- Piqué ha roto su silencio y hablado como nunca sobre su polémica separación de la artista.

En una entrevista en el programa 'Café CNN', el exjugador del Barça ha confesado que "siempre he estado muy tranquilo". ""Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra (...) Sé el mundo en el que vivimos, a todos les gusta opinar y tener su punto de vista (...) pero la verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar" ha asegurado, dejando entrever que no conocemos la realidad de su ruptura. "Cada uno vende lo que le interesa" ha sentenciado tajante.

Como reconoce, su refugio en sus peores momentos ha sido su 'gente': "Siempre he creído que lo mejor es estar rodeada de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces. Eso te da mucha tranquilidad" ha relatado.

"Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. El hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos que conservo desde el colegio, que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio... Veremos qué me depara el futuro, pero a disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días" y tenemos que disfrutarla", ha zanjado, dejando claro que a pesar de su mediática y complicada separación es feliz y se siente un privilegiado.