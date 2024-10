La UE señala que el referéndum en Moldavia tuvo lugar bajo "interferencias sin precedentes" de Rusia

La Unión Europea ha señalado este lunes que el referéndum en Moldavia tuvo lugar bajo la "interferencia e intimidación sin precedentes" de Rusia, insistiendo en que las autoridades moldavas cuentan con el "apoyo total" a sus aspiraciones comunitarias.

En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha insistido en que la votación sobre la adhesión a la UE --que recabó un 50,08 por ciento a favor y un 49,92 por ciento en contra-- se produjo en un contexto de gran "intimidación" de Rusia y sus actores afines que buscan "desestabilizar" el país.

"Continuamos apoyando totalmente las ambiciones, esfuerzos y aspiraciones de Moldavia para la adhesión", ha insistido el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, quien ha recalcado que la línea de Bruselas hacia Chisinau sigue invariable tras la votación que se ha resuelto por un margen mínimo.

La campaña rusa en Moldavia no se limita al contexto electoral y tiene que ver con dinámicas más amplias de propaganda rusa, así como estrategias de compra de votos, tal como denunciaron las autoridades de Chisinau, ha avisado Bruselas, aunque al tiempo ha reconocido que necesita más tiempo para evaluar el tipo de injerencias presentes el día de la votación.

La propia presidenta moldava, Maia Sandu, denunció que el país sufrió "un ataque sin precedentes contra la libertad y la democracia", señalando en concreto a "grupos criminales", "en colaboración con fuerzas extranjeras hostiles a los intereses nacionales".

"Han atacado a nuestro país con decenas de millones de euros, mentiras y propaganda, utilizando los medios más vergonzosos para mantener a nuestra nación atrapada en la incertidumbre y la inestabilidad", aseguró en un mensaje en redes sociales. Al tiempo, las elecciones presidenciales han arrojado un triunfo de Sandu que fue la primera opción, con 41,98 por ciento, por delante del prorruso Alexandr Stoianoglo, 26,31 por ciento, con el que se tendrá que medir en segunda vuelta el próximo 3 de noviembre.

APOYO DE LA UE ANTE INJERENCIAS

En todo caso, Stano ha reiterado que "no cambia el apoyo" a Moldavia y la UE seguirá asistiendo al país frente a las injerencias, asegurando que esta es una "lucha en marcha" en la que Moscú no tiene "fronteras". "Operan en un ambiente libre, más que nosotros porque no tienen que respetar ninguna regla", ha asegurado sobre el éxito de las campañas rusas y las acciones de la UE para contraatacar a este fenómeno.

El pasado año, la UE lanzó una misión de cooperación de seguridad con Moldavia para contribuir a mejorar la capacidad de respuesta ante ciberataques y casos de manipulación e interferencia extranjera. La misión cuenta con unos 13 millones de euros para cubrir sus actividades e incluye una cadena de mando unificada con un cuartel general en Moldavia y una estructura basada en documentos de planificación.