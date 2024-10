Isa Pi pone punto final a su relación con su madre: "No quiero que me llame ni que me busque"

Después de la esperada entrevista en '¡De Viernes!' de Isa Pi y sus palabras en 'Vamos a ver', la hija de Isabel Pantoja Isa Pi se ha mostrado exhausta tras compartir su experiencia familiar. El equipo de Europa Press ha podido hablar con ella para preguntarle cómo se siente después de hablar sobre su situación, a lo que la colaboradora ha explicado: "Estoy un poco agotada porque ha sido como muy duro. Pero voy a intentar, de verdad, hoy sí, o sea, ya me lo propongo, montarme en el tren y disfrutar de esta semana ya tranquilamente y nada".

Al mencionar la posible reacción de su madre tras ver el programa, la joven se mantiene cautelosa: "No voy a decir más nada porque ya no quiero repetir lo mismo". Aunque los reporteros insisten, sugiriendo que su madre podría intentar comunicarse con ella, Isa reafirma su decisión: "La entrevista la he dado para decir precisamente que no quiero que, o sea, que ella no quiere llamarme, pero yo ya no quiero que me llamen ni quiero que me busquen y nada. Lo he asumido y además es que es lo mejor, de verdad".

Sobre su hermano, Kiko Rivera, quien la ha tachado de victimista, Isa se muestra igualmente reservada: "Ya está, no voy a decir más nada". En cuanto a su niñera y amiga Dulce, comenta: "Nada, que mucha ánimo, que no quiere que esté mal y eso, bueno, que ahí está ella".

La hija de la tonadillera reconoce la importancia de tener a alguien como Dulce en su vida, afirmando: "Sí, tengo a Dulce, amigos y nada, la verdad es que hay mucho cariño de todo el mundo. Han empatizado mucho conmigo, me han entendido y me han remitido mucho amor en estos días".

Finalmente, agradece el apoyo recibido y reafirma su deseo de disfrutar de la vida junto a Asraf y su pequeño Albertito: "Pues sí, pues sí. Muchas gracias".