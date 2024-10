Marc Márquez concluye satisfecho de haber sabido gestionar los neumáticos

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), vencedor del Gran Premio de Australia de MotoGP, se mostró satisfecho de que "este es un circuito importante para gestionar los neumáticos y hoy lo hemos podido conseguir".

Márquez señaló que "no se sabe si Jorge necesitará estos cinco puntos al final de la temporada o no, pero uno intenta planificar las carreras como mejor sabe y sabiendo cuáles son sus ventajas y sus limitaciones".

"Siempre es importante ganar, sea como sea la situación, y aquí nos hemos jugado la carrera con Martín, pero son momentos puntuales y si se quiere luchar por un título tenemos que ser más constantes e intentar hacerlo en otros circuitos, pero todas las victorias son importantes porque te hacen sumar confianza y tengo confianza y una estrategia, que es intentar buscar esa constancia", dijo convencido Marc Márquez.

En lo que al error de la salida se refiere, explicó que "cuando lo tiro, lo doblo y lo engancho para que ocupe menos, porque sé que pueden pasar estas cosas, me ha pasado que tenía como un pegamento y he decidido tirarlo pero he tenido la mala suerte de que se ha ido a la rueda de detrás".

"Yo no sabía que estaba ahí, he visto que se colaba por debajo, pero he pensado 'será mucho que se haya quedado en la rueda', pero justo se ha quedado en la rueda", lamentó Marc Márquez sobre la situación. EFE