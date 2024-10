Leclerc: "Pensábamos que los demás iban a mejorar mucho, pero teníamos la bala ganadora"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) aseguró este domingo tras sumar su cuarta victoria de la temporada que tras la carrera al esprint de este sábado pensaban desde Ferrari que los demás mejorarían mucho, pero "al final resultó que" tenían "la bala ganadora".

"No ha sido fácil, porque he tenido algunas dificultades este fin de semana y no me sentía cómodo en el monoplaza pero en carrera ha mucho y estoy muy contento por el doblete", comentó Leclerc al terminar el GP de Estados Unidos, en el que alzó los brazos y justo por detrás apareció como segundo el español Carlos Sainz (Ferrari).

"En la salida he hecho lo que quería hacer. Salimos muy bien y sabía que estaría muy ajustado. Ayer fui la víctima y hoy he ganado", incidió Leclerc, que dijo que tuvo "muchísimo ritmo" en la primera tanda de gomas y en la segunda trató de "gestionar con los de detrás".

Ahora, explicó el monegasco, el objetivo es pelear el Mundial de constructores, aunque "queda lejos", afirmó: "Queremos ese campeonato", dijo Leclerc sobre Ferrari, a 48 puntos de McLaren en esa clasificación. EFE

