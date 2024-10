Verstappen, tras casi cuatro meses sin ganar: "Ha parecido el pasado"

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) celebró este sábado el triunfo en la carrera al esprint del GP de Estados Unidos.

"¡No ha estado mal! Ha parecido incluso el pasado", bromeó tras casi cuatro meses sin ganar una carrera, aunque haya sido al formato esprint.

"Siempre miramos atrás pero hoy pudimos mirar adelante y tenemos buen ritmo", comentó un sonriente Verstappen, que ya saca 54 puntos de diferencia al británico Lando Norris (McLaren), que terminó tercero.

"Si vemos toda la carrera, la verdad es que Ferrari ha sido muy rápido", destacó Verstappen, preguntado por si esta es la línea a seguir de cara a la carrera de este domingo.

No obstante, pese a ese triunfo y llevar once carreras al esprint de las dieciséis disputadas en toda la historia de este formato, reconoció que no le gusta en exceso este tipo de carreras, porque hacen que el fin de semana sea demasiado "ajetreado" y existe "más presión para ejecutarlo todo", aunque, incidió, "está saliendo bien". EFE

