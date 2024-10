Mipcom, mayor mercado audiovisual del mundo, abre mañana con España como invitado de honor

París, 19 oct (EFE).- La feria internacional de contenidos televisivos Marché International des Programmes de Communication (Mipcom), que es el mayor mercado audiovisual del mundo, dará comienzo este domingo en Cannes (sureste de Francia) con España como país invitado de honor.

El evento quedará inaugurado por la tarde con el estreno en la playa de la Croisette de la serie estadounidense 'Watson', una nueva vuelta de tuerca a las historias de Sherlock Holmes centradas en esta ocasión en su inseparable compañero, el doctor Watson.

Creada por Craig Sweeny para la CBS, este drama a la vez médico y detectivesco está protagonizado por Morris Chestnut, conocido por sus papeles en filmes como 'Boyz'n the Hood' ('Los chicos del barrio', 1991) o 'Kick-Ass 2' (2013).

'Watson' tomará así el relevo de la española 'Zorro', protagonizada por Miguel Bernardeau, que el año pasado fue la producción encargada de abrir este gran evento del mercado audiovisual.

Pero la feria no tendrá en absoluto menos protagonismo de España, ya que de hecho es el país invitado de honor de esta edición número 40.

"España ha demostrado cómo expandirse en lengua española y, cada vez más, en inglés. Se ha convertido además en un centro de producción audiovisual muy importante", destacó la directora del Mipcom, Lucy Smith, en una rueda de presentación de esta edición celebrada en París a un mes de la feria.

El lunes será el día que más se note ese homenaje -que servirá para destacar no solo el 'boom' de los contenidos audiovisuales españoles de los últimos años, sino también su potencial como socio coproductor y destino de rodajes- gracias al estreno a última hora de la tarde del primer capítulo de la nueva serie de RTVE 'Ena. La reina Victoria Eugenia'.

Está basada en la novela homónima de Pilar Eyre y ha sido creada para la cadena pública española por Javier Olivares, responsable de éxitos como 'El Ministerio del Tiempo' o 'Isabel'.

En esta ocasión la historia de España vuelve a ser el motor de una de sus producciones para retratar la vida de la esposa de Alfonso XIII, Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969), cuyo verdadero nombre era Ena.

Al día siguiente, también dentro de las actividades enfocadas en España como país de honor, pasará por Cannes un rostro muy conocido de su prestigioso festival de cine de la Costa Azul, el realizador Juan Antonio Bayona.

El realizador de 'Lo imposible' (2012), 'El orfanato' (2007) y 'La sociedad de la Nieve' (2023) intervendrá el próximo día 22 en una charla junto al productor independiente Diego Betancor (de 'Élite' y 'Respira', ambas en Netflix) sobre la creatividad del sector audiovisual en España.

Además de esa conferencia también habrá charlas y encuentros con productores, creadores y responsables públicos del sector, que España promociona a través de su instituto de comercio exterior (ICEX).

También se presentarán detalles de algunas de las series españolas más prometedoras que están por venir, como la coproducción hispanogermana rodada en las islas Canarias 'Weiss & Morales', cuyo reparto encabeza Miguel Ángel Silvestre.

Más allá del contenido español, esta edición del Mipcom también estrenará por todo lo alto el nuevo drama épico europeo 'Rise of the Raven' (Beta Film).

En el mercado se presentará igualmente a los profesionales otras novedades, como 'Los Colorado', que está basada en los personajes de 'El Chapulín Colorado' del mexicano Roberto Gomez Bolaños, alias Chespirito, o el 'spinoff' 'The Librarians: The Next Chapter'.

Esta edición 40 del Mipcom contará con 11.000 participantes de más de un centenar de países y en su antesala se está celebrando ya el Mipjunior (18-20 de octubre), especializada en contenidos infantiles. EFE