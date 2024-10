LUXURYLAB GLOBAL REGRESA A BRASIL PARA SU 4ª EDICIÓN, IMPULSANDO LA INNOVACIÓN Y EL LUJO SOSTENIBLE

SÃO PAULO, 18 de octubre de 2024

· El 12 y 13 de noviembre de 2024 se llevará a cabo en Brasil bajo el tema, "Crafting the Future of Innovation", la cuarta edición de LuxuryLab Global en el JW Marriott São Paulo.

· La edición de este año explorará la web 3.0, la inteligencia artificial y la sostenibilidad en el lujo con la participación de reconocidos visionarios.

· Con ediciones anteriores en México y Miami, LuxuryLab Global se consolida como un referente para conectar a líderes del lujo con mercados estratégicos, promoviendo prácticas responsables y apoyando causas sociales y ambientales.

SÃO PAULO, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- LuxuryLab Global, el foro más influyente sobre tendencias y estrategias del mercado de marcas y turismo de lujo en América Latina, se enorgullece en anunciar su 4ª edición en Brasil, que tendrá lugar los días 12 de noviembre con un cocktail de apertura y 13 de noviembre con el foro en el prestigioso Hotel JW Marriott de São Paulo. Con un enfoque en el futuro de la innovación, esta edición destacará las últimas tendencias del mercado de lujo y comportamiento del consumidor en las industrias de tecnología, sostenibilidad y el impacto de la inteligencia artificial en la industria del lujo, atrayendo a los líderes más influyentes del sector.

UN ENCUENTRO CON LA VANGUARDIA DEL LUJO Y LA TECNOLOGÍA

Desde su fundación en 2011, LuxuryLab Global se ha consolidado como un punto de referencia para ejecutivos y empresarios de marcas de lujo, proporcionando análisis profundos de mercado, pronósticos de tendencias y estudios de comportamiento del consumidor. Con un enfoque vanguardista que abarca desde moda y hospitalidad hasta tecnología y arquitectura, el foro reúne a mentes brillantes para discutir el presente y futuro de la industria del lujo.

Este año, bajo el tema "Crafting the Future of Innovation", el foro explorará cómo la web 3.0, la inteligencia artificial y la innovación están transformando la industria del lujo, ofreciendo a las marcas nuevas oportunidades de crecimiento y diferenciación. La sostenibilidad, el compromiso con la igualdad de género y la inclusión serán también puntos clave en las discusiones, en consonancia con el compromiso de LuxuryLab Global de promover un lujo responsable y consciente.

UN FORO GLOBAL CON IMPACTO LOCAL

LuxuryLab Global ha realizado ediciones en ciudades como Ciudad de México, São Paulo y Miami, y en 2024, además de Brasil y México donde se ha dado especial protagonismo a los talentos emergentes de la industria del diseño mexicano. Esta proyección internacional resalta la visión de LuxuryLab Global: conectar las más grandes mentes del lujo con mercados estratégicos en todo el mundo.

ABELARDO MARCONDES, LA MENTE DETRÁS DE LUXURYLAB GLOBAL

Con una sólida formación académica y experiencia en instituciones financieras, fundó LBN en México, una agencia líder en consultoría y relaciones públicas para marcas de lujo. En 2011 creó LuxuryLab Global, el principal foro de inteligencia de mercado de lujo en Latinoamérica, y ha liderado iniciativas como Cocinamos México durante la pandemia y el Instituto LuxuryLab. Marcondes también se involucra activamente en proyectos filantrópicos y sostenibles, impulsando eventos como The Next Day Global y LuxuryLab Women para fomentar la equidad de género en la industria del lujo.

ORADORES DE RENOMBRE Y MOMENTOS MEMORABLES

La 4ª edición en Brasil contará con ponentes de talla internacional, incluyendo a visionarios que abordarán distintos temas como:· Sahra Josephine, Co Fundadora de CanopyLab y CEO de Ganax - Optimizing the Luxury Industry through A.I.

· Humberto Campana, del Instituto Campana, ícono del diseño sostenible brasileño - The Art of Transformation

· Thamires Ponte, ganadora del premio Unlock Her Future por su proyecto sostenible - Luxury Reimagined

· Patricia Chaccur, Consultora de Marketing - Unlocking eCommerce: The Hidden Keys, Deadly Traps and Victorious Mindset

· Guillherme Martins, Vicepresidente Ejecutivo de Marketing de DIAGEO - The New Image of Spirits in Brazil

· Fflur Roberts, Experta de Euromonitor UK en Análisis del Mercado de Lujo - Luxury Reinvented: Insights from an International Luxury Goods Market Intelligence Expert

· Cameron Saul, Ceo & Founder Of Togetherband - United For Change: Because The True Luxury Is Our Planet

· Jennifer Widitz-Ward, Directora de Aspen Snowmass, ponente del destino de lujo 2024 - Aspen Snowmass: The Pinnacle of Luxury and Adventure

· Patricia Carta, Directora General de Harper's Bazaar Brasil con el panel El Futuro de la Moda

LUXURYLAB AWARD 2024

En la 4ª edición de LuxuryLab Global Brasil, Humberto Campana será reconocido con el prestigioso LuxuryLab Award, que tiene como objetivo destacar a las personas que, a través de su labor, están generando un cambio significativo en la sociedad. Este premio celebra su excelencia en diseño y lujo sostenible, resaltando su contribución a redefinir el diseño contemporáneo con un enfoque innovador y ecológico. Campana utiliza materiales reciclados y técnicas artesanales que combinan estética y responsabilidad social.

Su trabajo incluye colaboraciones con marcas internacionales y participación en exposiciones de renombre, lo que lo ha consolidado como un líder visionario en el mundo del diseño. Su capacidad para integrar el lujo y la sostenibilidad en piezas únicas y funcionales refleja un profundo entendimiento de la belleza y el impacto ambiental, posicionándolo como una figura influyente en la industria.

Este galardón contó con una colaboración especial: la destacada casa de diseño mexicana de José Noé Suro, Cerámica Suro, responsable de dar vida al diseño de este año, a cargo de su hijo, Marcelo Suro.

Este premio reconoce a aquellos miembros del sector que han generado un impacto positivo en la industria del lujo latinoamericano, promoviendo la educación, la sostenibilidad y el consumo consciente. Cerámica Suro ha dejado su marca en el mundo del diseño y la gastronomía, con colaboraciones en lugares emblemáticos como el restaurante Pujol, en la Ciudad de México.

COMPROMISO CON EL LUJO SOSTENIBLE

El lujo del futuro no puede separarse del compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. Este principio está en el corazón de LuxuryLab Global, que emplea prácticas ecológicas durante todo el evento, y cada año dona el 10% de sus ganancias a causas sociales y ambientales. Para la edición 2024, LuxuryLab Global apoyará al Instituto Campana, una organización que promueve la inclusión social y el respeto por el entorno natural.

UNA AGENDA DE LUJO: INNOVACIÓN, NETWORKING Y OPORTUNIDADES

LuxuryLab Global en Brasil no solo será un espacio para compartir ideas, sino también una plataforma inigualable de networking donde los líderes del sector podrán conectar y crear alianzas estratégicas. Con una asistencia esperada de 150 CEOs y altos ejecutivos de marcas internacionales, el foro ofrecerá una visión integral del mercado de lujo, brindando a los asistentes las herramientas para tomar decisiones informadas y liderar sus marcas hacia el éxito.

AGENDA DEL EVENTO:· Martes, 12 de noviembre: Cóctel de Apertura (18:30 - 21:00)

· Presentación del LuxuryLab Award 2024, galardón que reconoce la innovación y el liderazgo en la industria del lujo.

· Miércoles, 13 de noviembre: Foro "Crafting the Future of Innovation" (08:00 - 16:30)

· Lugar: Hotel JW Marriott – São Paulo

· Conferencias y paneles sobre el impacto de la web 3.0, inteligencia artificial, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio en la industria del lujo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PATROCINADORES

El Hotel JW Marriott de São Paulo se destaca como sede del LuxuryLab Brasil 2024, resaltando la capital brasileña como un epicentro del lujo. Antonella Realty será la anfitriona del cóctel de apertura, buscando revolucionar el mercado multifamiliar. Helbor, con más de 45 años de experiencia, aportará a la conversación sobre la industria del lujo. Aspen Snowmass ofrecerá esquí de clase mundial y experiencias exclusivas, mientras que Stratos Residential Collection redefinirá la vida de lujo en destinos montañosos. El hub de mujeres, Diageo, participará por su liderazgo e innovación en bebidas y IWC Schaffhausen, con su precisión y diseño atemporal, serán aliados clave del summit.

UN EVENTO DE REFERENCIA PARA LA INDUSTRIA DEL LUJO EN LATINOAMÉRICA

LuxuryLab Global se ha establecido como el punto de encuentro obligado para los líderes de la industria del lujo, quienes buscan estar a la vanguardia de las tendencias globales. Esta edición en Brasil promete ser un hito que impulsará nuevas formas de pensar, actuar y liderar en un mundo donde el lujo debe reinventarse constantemente.

Para más información sobre cómo participar en este exclusivo evento, visita luxurylabglobal.com.

SOBRE LUXURYLAB GLOBAL

LuxuryLab Global es el foro de inteligencia de mercado de lujo más importante de América Latina. Fundado en 2011, se distingue como la primera plataforma en la región dedicada a reunir a expertos nacionales e internacionales de la industria del lujo. A lo largo de más de 13 años, LuxuryLab Global se ha consolidado como un referente en la generación de conocimiento estratégico, explorando tendencias, comportamientos del consumidor y estudios de mercado. El foro es un espacio único donde líderes de opinión, empresarios y profesionales del sector comparten experiencias, investigaciones y datos relevantes, promoviendo el crecimiento y la innovación dentro de la industria del lujo en la región.

SOBRE LUXURYLAB GLOBAL BRASIL

Con ediciones en ciudades como Ciudad de México, São Paulo, Aspen, Dallas y Miami, LuxuryLab Global se ha consolidado como una plataforma para discutir el presente y futuro del lujo a nivel internacional. La 4ª edición en Brasil se celebrará los días 12 y 13 de noviembre de 2024 en el Hotel JW Marriott de São Paulo, reuniendo a los líderes más influyentes del sector para explorar las últimas innovaciones en tecnología, sostenibilidad e inteligencia artificial. Con un firme compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, LuxuryLab Brasil promueve un lujo responsable, adaptado a las necesidades del entorno y la sociedad.

