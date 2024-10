Beltrán: “Hemos tenido dos errores y el Real Madrid no perdona”

Vigo, 19 oct (EFE).- El centrocampista del Celta Fran Beltrán consideró “injusta” la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-2) en Balaídos, donde encadenaron su tercer partido sin ganar tras caer contra el Atlético de Madrid y empatar con el Girona anteriormente.

“Hemos jugado de tú a tú contra el Real Madrid. Hemos tenido muchísimas más ocasiones que ellos, los hemos metido atrás, pero hemos tenido dos errores y ellos no perdonan. El fútbol es así. Creo que deberíamos haber ganado este partido”, afirmó el madrileño.

El mediocentro lamentó su error en la jugada que acabó con el primer gol de Kylian Mbappé: “Quería repetir un pase que había dado al principio del partido porque Bamba estaba solo. Me la he jugado, pero ese balón me lo tenía que haber quedado y jugarlo al otro lado”.

Por último, pese a la derrota, dijo marcharse “contento” con el rendimiento de su equipo, aunque también dijo que deben de aprender “de los errores” porque todavía pueden dar “mucho más”. EFE

