Ucrania niega que esté planeando desarrollar armas nucleares

Kiev, 18 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha negado en un comunicado que esté planeando desarrollar armas de destrucción masiva, como, según se dice en la nota, se habría insinuado en una información publicada por el periódico alemán BILD.

“Desmentimos oficialmente las insinuaciones de fuentes anónimas en la publicación BILD sobre los supuestos planes de Ucrania de desarrollar armas de destrucción masiva”, dijo el Ministerio de Exteriores de Kiev en un comunicado en el que reivindica el cumplimiento del tratado de no proliferación por parte del país y recuerda que Ucrania renunció al independizarse de la URSS al armamento nuclear que tenía.

Kiev sacó este comunicado poco después de que un periodista de BILD dijera que una fuente oficial ucraniana anónima había asegurado que Ucrania estaba preparada para empezar a desarrollar armas nucleares en unas semanas para protegerse de Rusia, según informa Ukrainska Pravda.

La información fue publicada el mismo día en que el presidente Volodímir Zelenski contara que le dijo al expresidente de EEUU y aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, durante la reunión que ambos mantuvieron el mes pasado en Nueva York que Ucrania se verá obligada a desarrollar armas nucleares si no es aceptada en la OTAN.

Zelenski dijo posteriormente que nunca dijo que su administración se estuviera preparando “para crear armas nucleares ni nada por el estilo”.

Zelenski recordó también que a Ucrania se le prometió por escrito en el Memorándum de Budapest que se le garantizaría su integridad territorial a cambio de renunciar a las armas nucleares que tenía en su territorio como república integrante de la URSS.

“Esto significa que (el Memorándum de Budapest) no es un paraguas demasiado bueno para nuestra seguridad. Por eso dije que no hay alternativas excepto la OTAN. Esa fue mi señal. Pero no queremos crear armas nucleares”, remachó Zelenski. EFE