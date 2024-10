Ruth Chepngetich: madre, empresaria y reina del maratón

(Corrige el nombre en el titular. Bien: Chepngetich)

Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Madre, empresaria y reina del maratón. La keniana Ruth Chepngetich paró el cronómetro en 2h.09.56 en el 'major' de Chicago. Un récord del mundo estratosférico. Es madre de una niña de 14 años. Invierte en terrenos en Kenia. No tiene entrenador. "No lo necesito, la disciplina es clave", asegura a EFE la dueña de la plusmarca mundial.

La barrera de las dos horas y diez minutos, derrumbada en Chicago. Chepngetich selló su triple corona en la Ciudad del Viento, donde ya había sido campeona en los maratones de 2021 y 2022. Recibió un cheque de 100.000 dólares por la victoria y 50.000 dólares por el récord mundial. Es imagen de Nike y un icono del atletismo mundial.

"No tengo entrenador, pero eso no me da más presión. Solo se trata de tener disciplina", afirmó Chepngetich, que atendió a EFE en Chicago tras conquistar el maratón de la Ciudad del Viento por tercera vez en su carrera.

"Me entreno dos veces por día, hago unas horas por la mañana y unas horas por la tarde. Cambio mi entrenamiento y su duración dependiendo de los momentos de la temporada", añadió la keniana.

Descubrió en su adolescencia su talento y pasión por el atletismo. Convenció a sus padres para dejar el colegio y trabajar en su vocación. Ahora, es un ejemplo de superación y compagina el atletismo con la maternidad.

"Ser madre y atleta profesional es complicado. Mi hija tiene catorce años y es mi gran motivación para seguir", reconoció Chepngetich.

Su primera reacción tras sellar el récord mundial el pasado domingo fue recoger una bandera de Kenia y mostrarla a los miles de aficionados que vieron su hazaña en la zona de la meta en el Parque Grant de Chicago. Chepngetich manifestó su orgullo por ser keniana, el país en el que sigue viviendo... e invirtiendo.

"Compro terrenos en Kenia para inversión para distintas actividades", informó a EFE.

'Voló' por las calles de Chicago con sus zapatillas Nike 'Alphafly 3', un modelo que ahora figura entre los más codiciados en línea en la web de la casa de Oregón.

Con un precio de 285 dólares, impuestos excluidos, estas zapatillas se han convertido gracias a la hazaña de Chepngetich en un modelo icónico.

Chepngetich llevó en Chicago unas zapatillas fluorescentes, las mismas que su compatriota Kelvin Kiptum usó el año anterior, cuando también firmó un asombroso récord mundial en el maratón masculino, con un tiempo de dos horas y 35 segundos.

Kiptum había estrenado ese modelo de zapatillas en octubre de 2023, cerca de tres meses antes de que Nike las sacara a la venta para el público general.

Ahora, ambas plusmarcas mundiales de maratón pertenecen a Kenia y Chepngetich no olvida a Kiptum, trágicamente fallecido en febrero de este año en un accidente de carretera.

"Kiptum era un buen chico, trabajaba muy duro en los entrenamientos y se notó en Valencia, Londres y Chicago, cuando hizo el récord del mundo. Es muy triste que haya tenido ese accidente, fue muy triste, fue una noticia devastadora en Kenia", dijo.

Chepngetich es una de las atletas más queridas en el circuito y es famosa por ser muy transparente a la hora de reconocer sus objetivos. Lo hizo una vez más en Chicago, cuando en los prolegómenos del maratón aseguró que no solo iba a por su tercera corona, sino también a por el récord de la carrera.

"Espero ganar por tercera vez, espero apretar fuerte para un nuevo récord de la carrera", reconocía a dos días del maratón.

"El récord mundial estaba en mi cabeza, era solo cuestión de coincidencias para poder conseguirlo, y finalmente he podido cumplir mi sueño", aseguró a EFE tras conseguir el objetivo. EFE

