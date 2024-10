JPMorgan presta a Panamá US$1.000 millones para financiar déficit presupuestario de 2024

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. le prestó a Panamá US$1.000 millones para ayudar a la nación con sus necesidades de liquidez para el presupuesto de 2024, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial.

El préstamo a tres años tendrá una tasa de interés de 150 puntos básicos sobre la tasa de financiamiento garantizado a un día a seis meses. Según la resolución, esta tasa puede ajustarse bajo ciertas condiciones, como una nueva emisión de deuda o una rebaja de la calificación crediticia.

La transacción se suma a una iniciativa de las autoridades panameñas para asegurar a los inversionistas su compromiso con los objetivos fiscales y de crecimiento económico, con el fin de disipar la creciente preocupación de que el país pierda su calificación crediticia de grado de inversión. Fitch Ratings redujo este año la nota crediticia del país a “basura”, mientras que S&P Global Ratings y Moody’s Ratings la sitúan en grado de inversión.

“Esta facilidad ayudará a cubrir los US$1.250 millones en amortización de deuda externa garantizada por bonos que vence en 2025”, según Ricardo Penfold, director gerente de Seaport Global en Nueva York. Es posible que “la estrategia del gobierno sea mantenerse lo más alejado posible del mercado de bono externos”.

El préstamo es parte de una autorización previa que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas para firmar acuerdos de financiamiento con distintas entidades locales e internacionales por un máximo de US$3.000 millones.

