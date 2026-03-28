Tailandia dice que ha acordado con Irán la navegación de sus petroleros por Ormuz

Bangkok, 28 mar (EFE).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo este sábado que su gobierno ha acordado con Irán la navegación de los petroleros tailandeses por el estratégico estrecho de Ormuz.

"Recientemente, las negociaciones exitosas con Irán han permitido que los petroleros tailandeses transiten con seguridad por el estrecho de Ormuz, lo que ha aliviado las preocupaciones sobre el suministro de crudo y ha agilizado la entrega de petróleo a Tailandia", dijo Anutin en una rueda de prensa sin añadir detalles.

El anuncio de Tailandia llega después de que el martes la misión de Irán ante la ONU afirmara en su perfil de X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz.

Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen "actos de agresión contra Irán" y que cumplan "con las normas de seguridad declaradas" pueden transitar de manera "segura" por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes.

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global, y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Gran parte de ese petroleo tiene como destino países de Asia, incluido Tailandia, donde en las últimas semanas ha aumentado el miedo la escasez de combustible.

El dirigente tailandés añadió que su país "ha agilizado las negociaciones con diversos países" para asegurar su abastecimiento, sin añadir más detalles, aunque previamente informaran de conversaciones con naciones como Rusia y Nigeria.

El mensaje se produce después de que el mismo martes un barco petrolero con bandera tailandesa atravesara Ormuz, donde el pasado 11 de marzo otro navío tailandés fue atacado por Irán, provocando un incendio y la desaparición de tres tripulantes. EFE