Cinco heridos en un incendio provocado por los restos de un misil en una zona comercial de Abu Dabi

La Zona Económica Califa en Abu Dabi se vio afectada este sábado por la caída de fragmentos de un misil interceptado, situación que causó un incendio y dejó como saldo cinco personas de nacionalidad india con heridas calificadas como leves o moderadas. El incidente ocurrió en el contexto de una serie de hostilidades regionales, particularmente tras una escalada de ataques con misiles y drones de origen iraní lanzados contra países del Golfo en represalia por una ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace aproximadamente un mes.

Según informó la oficina de medios de Abu Dabi, el incendio se desencadenó en una zona comercial situada cerca del puerto Califa, ubicado al sur de la capital emiratí, luego de que los restos del misil cayeran en el área tras su interceptación por las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos (EAU). El medio Abu Dabi Media Office detalló que las víctimas, todas de nacionalidad india, presentan lesiones de diversa gravedad entre leves y moderadas, sin que se hayan reportado fallecimientos en el momento.

El suceso se presenta en un escenario de creciente tensión militar en la región del Golfo, donde en las últimas semanas Irán ha respondido con una sucesión de lanzamientos de misiles y drones contra varios países, en lo que el gobierno iraní describe como respuesta directa a los bombardeos iniciados el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio de la República Islámica.

El Ministerio de Defensa emiratí comunicó este viernes la intercepción de seis misiles balísticos y nueve vehículos aéreos no tripulados, todos identificados como de origen iraní. Según consignó la oficina de medios de Abu Dabi, el número total de ataques liderados por Irán desde el inicio de esta nueva fase de la guerra ya supera los 2.200, marcando un incremento considerable respecto a episodios previos de enfrentamiento en la región.

Hasta el momento, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no han atribuido de manera oficial la autoría directa del ataque que afectó la Zona Económica Califa, pero el contexto coincide con el patrón de hostilidades evidenciado en otros incidentes recientes reportados en distintas zonas del Golfo. Medios oficiales recordaron que las agresiones de origen iraní ocurren como respuesta a la ofensiva concertada por Washington y Tel Aviv, la cual se remonta a finales de febrero y ha intensificado las operaciones de defensa aérea en los países vecinos.

Los sistemas antiaéreos de EAU lograron interceptar una parte importante de los misiles y drones dirigidos a su territorio, aunque, en esta ocasión, los restos de uno de los proyectiles cayeron en plena área comercial, ocasionando el incendio y las consecuentes lesiones sobre los trabajadores. Tal como publicó la oficina de medios de Abu Dabi, los servicios de emergencia acudieron al lugar para sofocar las llamas y atender a los heridos, que fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos.

Las autoridades han reforzado la presencia de dispositivos de defensa aérea en torno a infraestructuras sensibles, como el puerto Califa y las zonas industriales más cercanas, ante la posibilidad de nuevas oleadas de ataques con misiles y drones. Según reportó la oficina de medios emiratí, el nivel de alerta se mantiene elevado y se pide a la población acatar las recomendaciones de las autoridades en caso de futuras emergencias.

El contexto regional sigue marcado por la incertidumbre tras el incremento de las hostilidades y los continuos informes sobre la interceptación de proyectiles y drones provenientes de Irán. El flujo comercial en la Zona Económica Califa se ha visto parcialmente afectado tras el incendio, mientras las investigaciones sobre el incidente continúan para determinar el alcance de los daños materiales y establecer nuevas medidas preventivas ante posibles incidentes similares.