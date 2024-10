Javier Ungría y otros invitados revelan los detalles de la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia

Primeras reacciones a la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia que se ha celebrado este jueves en la finca 'Vega del Henares' a las afueras de Madrid. A altas horas de la madrugada los invitados comenzaban a abandonar la fiesta y Europa Press ha podido hablar en exclusiva con todos ellos, que han coincidido en varias cosas: Todo ha salido fenomenal, la comida estaba buenísima y si tuviesen que destacar algo sería lo felices ¡y enamorados! que están los recién casados.

"Estaban guapísimos los dos y ha sido súper emotivo" nos ha contado Quique, uno de los primos de la novia, que ha viajado especialmente desde Venezuela para estar al lado de Ana Herminia en el día más importante de su vida. Un enlace en el que ha confirmado que el padre de Ángel, Ángel Cristo -que falleció en 2010 y que este 17 de octubre hubiese cumplido 80 años- estuvo muy presente en todo lo momento, aunque muy discreto ha evitado entrar en detalles.

Javier Ungría, de lo más sonriente, era de los últimos en abandonar la boda en el autobús que la pareja puso a disposición de los invitados. Acompañado por su compañero Gorka Ibarguren entre otros amigos, el ex de Elena Tablada ha bromeado con que él no cogió el ramo, "no me ha tocado, a mí no me toca ya", y ha revelado que lo han pasado "muy bien" y que todo ha salido "fenomenal, estupendo, maravilloso".

Mucho más discreto se ha mostrado el aventurero vasco de 'Supervivientes 2024', que inseparable de su novia Andrea Morate ha ignorado las preguntas de la prensa a su llegada al hotel tras la celebración.

Más habladoras se han mostrado varias amigas de Ana Herminia, que defendiendo que la pareja está loca de amor y que la venezolana está "enamorada hasta las trancas" de Ángel, han lamentado la ausencia de Bárbara Rey en el enlace: "Ella lo ha decidido así. Es su decisión, ella sabrá, una madre no deja de ser una madre, pero las circunstancias...".

"Todo fenomenal, ha sido muy emotivo" y "los novios estaban guapísimos" han revelado otros amigos de la pareja, que entre risas han preferido dejar en el aire si durante la fiesta se escuchó en algún momento la canción más famosa de la vedette, 'Los hombres para mí son como marionetas de cartón': "Esas cosas ya os las desvelarán ellos". "Estaban súper felices y ha habido emoción y lágrimas, eso siempre" han asegurado, dejando claro con un rotundo "no" que no se habló de Bárbara durante la boda.

"Hemos disfrutado muchísimo, la verdad es que fenomenal, ha sido muy bonita" ha revelado otra de las invitadas al abandonar la finca en solitario tras el enlace. "Ha habido carne, pescado, de todo, y los novios estaban impresionantes" ha añadido, confirmando que Ana Herminia ha lucido dos vestidos de novia.

Otra pareja de amigos han desmentido los rumores de que la comida estaba mala y que hizo frío durante la celebración, y han desvelado que durante la ceremonia hubo un recuerdo especial para Ángel Cristo padre, ya que al novio le regalaron un látigo y se pusieron dos fotografías del domador en la mesa nupcial.

¿Qué música sonó durante la boda? Como han contado otros invitados, "ha habido dos grupos, uno de flamenco y otro de rock y todo muy bien, muy bien". "Ana Herminia estaba preciosa, realmente preciosa" han revelado.