Agencias

Irán dice que negociaciones técnicas con EE.UU han concluido y que pasan a siguiente fase

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Redacción internacional, 23 jun (EFE).- El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de cuatro grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel.

"Con base en los acuerdos alcanzados, las futuras negociaciones se llevarán a cabo bajo la supervisión de un comité de alto nivel, con la presencia del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica y el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, el primer vicepresidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Catar y Pakistán", apuntó Gharibabadi, recoge la agencia IRNA.

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El representante de Irán no precisó una fecha. EFE

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