El director de 'La sociedad de la nieve' recibe la máxima distinción cultural de Uruguay

Montevideo, 18 oct (EFE).- Agradecido con el país suramericano por haberlo acogido "como uno de los suyos" y en nombre de todo el equipo de 'La sociedad de la nieve', el cineasta español Juan Antonio Bayona recibió este viernes la medalla Delmira Agustini, máxima distinción cultural de Uruguay.

"Muchísimas gracias por este extraordinario reconocimiento que me emociona, me sobrecoge y que recojo no en mi nombre sino en el de todo el equipo artístico y técnico de 'La sociedad de la nieve', que es muy amplio y se reparte entre España, Argentina, Chile y, como no podía ser de otra manera, Uruguay", dijo Bayona.

El cineasta español, que recibió la medalla de manos del ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo da Silveira, dijo en su discurso que "como toda buena historia", la de la tragedia ocurrida en 1972 en la cordillera de los Andes es "infinita".

Tras recordar que en un pasaje de la novela del uruguayo Pablo Vierci en la que se basó se narra que el sobreviviente Coche Inciarte estaba nervioso por hablar a la prensa y un profesor le dijo que contara "el contexto" y entenderían "lo que hicieron en la montaña", Bayona señaló que "el contexto" fue clave para la cinta.

"Antes que yo, ya la habían llevado a la pantalla mexicanos, norteamericanos, pero yo pensaba que para explicar bien el contexto era impensable que nuestra versión se expresara en español, con acento uruguayo y no solo eso, también que la cámara se desplazara por sus escenarios reales", aseguró.

En ese sentido, dijo que después de acercarse al contexto de aquellos 45 pasajeros -de los que solo 16 sobrevivieron al periplo de 72 fatídicos días varados en el Valle de las Lágrimas- cree que "no es extraño que sean uruguayos".

"Como español, ese empeño en arraigar la película en sus raíces uruguayas fue todo un reto y he de agradecer a cientos y cientos de personas que me ayudaron", agregó antes de cerrar aludiendo al "honor" de recibir un reconocimiento con el nombre de la célebre poeta uruguaya asesinada con 28 años.

Por su parte, Da Silveira, agradeció a Bayona el esfuerzo detrás de hacer una película sobre una historia ya conocida en el mundo incluso antes de ser llevada al cine por primera vez en 'Survive', de 1976, pero esta vez en español y con acento uruguayo.

"Eso hace una diferencia (...) Ese desafío de respetar la especificidad de la historia, de sus protagonistas, de su cultura y al mismo tiempo construir un relato universal creo que es de las cosas más difíciles que puede hacer un artista", afirmó quien añadió que por "ensanchar" así "las fronteras de la sensibilidad" se merecía la medalla. EFE

