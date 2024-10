El colombiano Caicedo dice que su fortaleza le permitió abrirse camino en Pumas

México, 18 oct (EFE).- El centrocampista colombiano de Pumas, José Luis Caicedo, destacó este viernes la fortaleza que ha tenido para abrirse camino desde la filial del equipo mexicano hasta convertirse en titular en la Primera División.

"He trabajado en silencio para ganarme un lugar en el equipo. Sé que tengo compañeros que pelean mi lugar, pero el trabajo y la entereza me mantienen. Eso es lo que me ha ayudado a ganarme la confianza del entrenador", dijo el jugador de 22 años.

Caicedo, formado en la cantera de Independiente Santa Fe, el primer campeón del fútbol colombiano, llegó a México en 2020 como jugador de Pumas Tabasco, filial del equipo de la Primera División.

Debutó en el torneo Clausura 2022, participó en ocho partidos.

A partir del Clausura 2023 sus apariciones en primera división fueron más continuas con 10 partidos como titular, 12 en el Clausura 2024 y los 11 partidos que van en el actual certamen.

"En Pumas no negociamos la intensidad sin importar el rival. La unión es la principal fortaleza de este equipo, eso es lo que nos ha llevado a repuntar en este torneo y tener los últimos buenos resultados", señaló.

Pumas ocupa la sexta posición del Apertura 2024 con 20 puntos, los mismos que el San Luis, que es quinto por mejor diferencia de goles, y que será su rival el próximo domingo en la duodécima jornada del certamen.

"Al San Luis, ni a ningún equipo podemos mirarlos relajados. El secreto es no menospreciar a ningún rival, nuca relajarnos porque cada punto es importante para alcanzar el objetivo que tenemos que es estar en los primeros lugares de la tabla. Tenemos mucha confianza en nosotros para conseguirlo", concluyó.