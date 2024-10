Carlo Ancelotti: "Este Mbappé es distinto al de antes del parón, está cerca del cien por cien"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentó este viernes que el delantero francés Kylian Mbappé de ahora "es distinto" al de "antes del parón" porque ha aprovechado este tiempo sin competición para "mejorar su condición física" y "recuperarse" de sus lesiones, y aseguró que no le ve "afectado para nada" con todo lo sucedido durante estos días a nivel extradeportivo por salir involucrado por una investigación por una presunta agresión sexual en Suecia.

"Mbappé ha aprovechado este parón para mejorar su condición física y recuperarse de sus lesiones. Ha mejorado mucho su condición y está muy feliz y con ganas de jugar y ser importante para el equipo. Es un jugador distinto al que era antes del parón. Le veo cerca del 100% y es un placer verle entrenarse", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrenta este sábado al equipo blanco y el RC Celta en el Abanca Balaídos.

El técnico italiano Ancelotti aclaró que únicamente ha trabajado con el francés el aspecto físico porque con pocos jugadores es complicado hacerlo en lo táctico, peor que "su posición no cambia". "Como ha ocurrido en los últimos partidos, puede variar un poco más la posición con Vinícius por banda izquierda, pero nos hemos focalizado en el trabajo físico", apuntó.

Sobre el tema extradeportivo que ha involucrado a Mbappé en una investigación en Estocolmo, donde estuvo la semana pasada, por una presunta agresión sexual, desmentida por el jugador y su entorno, el entrenador madridista aseguró que no habla de "especulaciones". "Me focalizo en lo que hacen el trabajo que como he dicho le han venido muy bien estos días de descanso. A las especulaciones que salen de fuera no le doy importancia", añadió.

"Hablo con los jugadores todos los días y te puedo comentar que en este momento son especulaciones. Yo veo al jugador todos los días trabajando muy bien. Él está feliz y contento, no le veo afectado para nada, sino con mucha ilusión de aportar al equipo", zanjó el de Reggiolo.

Este también evitó polemizar sobre lo idóneo o no de esta escapada a Suecia. "Los días de descanso eran programados para él y creo que cada uno elige lo que quiere hacer. A mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar, me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. Tampoco tengo una agencia para organizar los viajes de los jugadores", sentenció.