Hiba Abouk da carpetazo definitivo a su 'relación' con Álvaro Muñoz Escassi

Mostrando su lado más solidario, Hiba Abouk ha aparcado sus compromisos para asistir este miércoles a la gala benéfica 'ELLE FOR HOPE' organizada por la revista Elle en el madrileño Palacio de Santoña en apoyo a la lucha contra el cáncer.

"No, no se puede faltar, la verdad que es muy importante solidarizarse en la investigación contra el cáncer y ser consciente de ello y concienciarse mucho, la verdad" ha expresado, revelando que aunque ella no ha tenido ningún susto en lo que a su salud se refiere, tiene un caso muy cercano porque "mi mejor amiga está enferma de cáncer desde hace seis años".

"Una lucha" en la que Hiba ha destacado la importancia de la "positividad y el buen humor" de los pacientes, asegurando que también es "fundamental cuidar la salud mental".

En el punto de mira por los rumores de relación con Álvaro Muñoz Escassi que le llevan persiguiendo desde el pasado verano, la actriz se ha mostrado tajante y ha pronunciado unas reveladoras palabras cuando le hemos preguntado por el jinete que dejan entrever que lo suyo ya es historia: "Tengo muy buena relación con todo el mundo, incluido con todos mis ex" ha zanjado. Un desliz en el que ha llamado "ex" al sevillano a pesar de que nunca llegó a confirmar que hubiese algo más que una amistad a pesar de ser pillados en actitud cariñosa. "Estoy soltera y entera" ha revelado con una sonrisa por si todavía había alguna duda, confesando que por el momento no tiene ganas de enamorarse.

En estos meses ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios sobre su 'amistad especial' con Escassi y, aunque en ocasiones ha sido señalada como la 'tercera en discordia' en la polémica ruptura del jinete y María José Suárez, Hiba ha asegurado que no le ha dolido nada de lo que se ha publicado sobre ella en diferentes medios de comunicación pero sí ha lanzado un mensaje pidiendo respeto por sus hijos Amín y Naím: "Afortunadamente, siempre lo digo, a mí me afecta poco porque me entra por un oído y me sale por otro. Pero detrás mía vienen dos niños, entonces a ellos sí que no quiero que les afecte nada. No sé a ellos cómo les va a afectar, si tendrán mi fortaleza, lo que me preocupa son ellos, no yo" ha sentenciado.