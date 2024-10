EEUU impone multa histórica a Lufthansa de casi cuatro millones por "discriminar" a pasajeros judíos

El departamento de Transportes de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) ha impuesto a Lufthansa una multa de 4 millones de dólares (3,68 millones de euros) tras acusarla de "discriminar a pasajeros judíos".

Se trata de la multa más alta que este organismo haya impuesto nunca y proviene de lo ocurrido en un vuelo entre Frankfurt (Alemania) y Budapest (Hungría) en 2022.

Según consta en la denuncia del departamento gubernamental, 128 pasajeros que viajaron desde Nueva York (EEUU), muchos de ellos con atuendos típicos de hombres judíos ortodoxos, vieron cómo la aerolínea les denegaba el embarque de este vuelo por "mala conducta" de algunos de ellos.

En concreto, en el vuelo entre Nueva York y Frankfurt alguno de estos pasajeros no usaron marcarillas sanitarias, lo que era de obligado cumplimiento por entonces en vuelos desde o hacia la Unión Europa debido a la pandemia, aunque la compañía no pudo identificar a los pasajeros que no obedecieron las normas.

Así, el DOT resalta que estos pasajeros ni viajaban juntos ni se conocían entre sí, pero la compañía decidió tomar medidas como si fueran un mismo grupo y denegarles el embarque a todos ellos, según el comunicado emitido por el organismo.

Según recoge DPA, la aerolínea ha pedido disculpas por lo sucedido y lamenta las circunstancias que llevaron a la decisión de denegar el embarque a los pasajeros, aunque niega que sus empleados tuvieran ningún tipo de actitud discriminatoria.