EE.UU. estudia poner límites a las ventas de chips de IA de Nvidia a algunos países

(Bloomberg) -- Funcionarios de la administración Biden han discutido poner un tope a las ventas de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia Corp. y otras empresas estadounidenses a países específicos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El nuevo enfoque establecería un límite a las licencias de exportación para determinados países en interés de la seguridad nacional, según las personas, que describieron las conversaciones privadas bajo condición de anonimato. Los funcionarios se centran en los países del Golfo Pérsico que tienen un apetito creciente por los centros de datos de IA y los bolsillos profundos para financiarlos, dijeron las personas.

Las deliberaciones se encuentran en sus primeras etapas y siguen siendo fluidas, dijeron las personas, señalando que la idea ha ganado tracción en las últimas semanas. La política se basaría en un nuevo marco para facilitar el proceso de concesión de licencias para los envíos de chips de IA a centros de datos en lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Funcionarios del Departamento de Comercio dieron a conocer esas regulaciones el mes pasado y dijeron que hay más normas en camino.

La Oficina de Industria y Seguridad de la agencia, que supervisa los controles a la exportación, declinó hacer comentarios. Nvidia, líder del mercado de chips de IA, también declinó hacer comentarios, al igual que Advanced Micro Devices Inc. Un representante de Intel Corp, que también fabrica este tipo de procesadores, no respondió a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 1% en las operaciones previas a la comercialización del martes, después del cierre récord de la acción el lunes.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre las conversaciones, pero se remitió a una reciente declaración conjunta de EE.UU. y EAU sobre inteligencia artificial. En ella, los dos países reconocían el “tremendo potencial de la IA para el bien”, así como los “retos y riesgos de esta tecnología emergente y la importancia vital de las salvaguardas”.

El establecimiento de topes por países endurecería las restricciones que originalmente apuntaban a las ambiciones de China en inteligencia artificial. La administración Biden ya ha restringido los envíos de chips de IA de empresas como Nvidia y AMD a más de 40 países de Medio Oriente, África y Asia por temor a que sus productos se desvíen a China.

Funcionarios estadounidenses han considerado las licencias de exportación de semiconductores, en particular para los chips de Nvidia, como un punto de influencia para lograr objetivos diplomáticos más amplios. Eso podría incluir pedir a empresas que reduzcan sus lazos con China para obtener acceso a la tecnología estadounidense, pero las preocupaciones se extienden más allá de Pekín.

No está claro cómo reaccionarían los principales fabricantes de chips de IA ante las restricciones adicionales de EE.UU. Cuando la administración Biden emitió por primera vez una amplia normativa sobre chips para China, Nvidia rediseñó sus ofertas de IA para asegurarse de poder seguir vendiendo en ese mercado.

Si la administración sigue adelante con los límites por países, puede resultar difícil establecer una nueva política exhaustiva en los últimos meses del mandato del presidente Joe Biden. Estas normas podrían ser difíciles de aplicar y supondrían una importante prueba para las relaciones diplomáticas estadounidenses.

Los gobiernos de todo el mundo están en la búsqueda de la llamada IA soberana -la capacidad de construir y ejecutar sus propios sistemas de IA- y esa búsqueda se ha convertido en un motor clave de la demanda de procesadores avanzados, según el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Los chips de Nvidia son el estándar para los operadores de centros de datos, lo que ha convertido a la empresa en el fabricante de chips más valioso del mundo y en el principal beneficiario del auge de la IA.

China, por su parte, está trabajando para desarrollar sus propios semiconductores avanzados, aunque siguen estando por detrás de los mejores chips estadounidenses. Aún así, existe la preocupación entre los funcionarios estadounidenses de que si Huawei Technologies Co. u otro fabricante ofrece algún día una alternativa viable a los chips de Nvidia, presumiblemente con menos condiciones, eso podría debilitar la capacidad de EE.UU. para dar forma al panorama mundial de la IA.

Nota Original: US Discusses Capping Nvidia AI Chip Sales to Some Countries (1)

--Con la colaboración de Ian King y Jenny Leonard.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.