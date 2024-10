Viggo Mortensen, premiado en España, asegura que "el western no ha muerto"

Tabernas (España), 13 oct (EFE).- El actor y director Viggo Mortensen aseguró este domingo que el género de las películas del Oeste norteamericano no ha muerto, tras ganar el premio de mejor película del Almería Western Film Festival (sureste de España) con la cinta 'The Dead Don't Hurt'.

El cineasta estadounidense agradeció al jurado el reconocimiento del "inmenso trabajo colectivo" para rodar la película (EEUU-México-Canada, 2023), y dedicó el galardón al equipo técnico y al elenco de actores.

También destacó en especial la labor del director argentino Lisandro Alonso, que el sábado recogió el premio Spirit of the West por su contribución innovadora al género.

Según Mortensen, los premios "son una cosa muy subjetiva". "Si no ganas (...) no quiere decir que tu historia o tu película sea defectuosa -dijo-, son cosas del azar cosas, de la suerte. Así que felicito a todos los que participaron".

"Se sigue diciendo, de vez en cuando, que el género del western ha muerto -comentó-. Ya no importa. Viéndolos a ustedes (...) es verdad que no ha muerto el western, siempre caben nuevas historias que se pueden hacer, hay mundos infinitos dentro del género, posibilidades infinitas de contar cosas diferentes", ha sostenido.

Entre otros, el premio especial del jurado fue para el largometraje 'Eureka', de Lisandro Alonso (Argentina, 2023), y el premio Carlo Simi por la mejor contribución técnico-artística recayó en 'Paradise', de Max Isaacson (EE.UU., 2024).

El del público al mejor largometraje fue para 'Sergio Leone, el italiano que inventó América', de Francesco Zippel (Italia, 2022).

El italiano Leone rodó algunos de los clásicos más relevantes del género de la década de los años sesenta en el desierto de la localidad española de Tabernas, donde se celebra el Almería Western Film Festival. 'Per un pugno di dollari' ('Por un puñado de dólares') y 'Per qualche dollaro in più' ('La muerte tenía un precio') son algunas de ellas. EFE