Serbia y Turquía profundizan en sus relaciones con la firma de múltiples acuerdos de cooperación

Los presidentes de Serbia y de Turquía, Aleksandar Vucic y Recep Tayyip Erdogan, han protagonizado este viernes en Belgrado la firma de un acuerdo de cooperación que ha servido para estrechar las relaciones entre ambos países con la posterior aprobación de más de una decena de pactos de asociación en diferentes ámbitos, derivados de este documento.

"Quiero agradecer al presidente Erdogan su constante buena voluntad a la hora de visitar nuestro país y su honestidad para tratar cualquier tipo de temas, incluidos algunos que no son fáciles de tratar", ha declarado Vucic durante la ceremonia en el Palacio de Gobierno de la capital serbia en un discurso recogido en una nota institucional publicada en su cuenta de Instagram.

La visita de Erdogan supone una continuación del procedimiento de normalización de relaciones entre ambos países tras el histórico encuentro mantenido entre ambos presidentes por vez primera en 2017 donde abordaron los cinco siglos de presencia del extinto imperio Otomano en Serbia, una era que ha pesado significativamente para Belgrado y Ankara.

Las asperezas todavía no han desaparecido del todo, como demostró el encontronazo del año pasado, cuando Turquía vendió a Kosovo una partida de aviones no tripulados para enfado del Gobierno serbio, que no reconoce la independencia de su antigua provincia y entendió la transacción como una afrenta a su soberanía. Aunque Ankara también ofreció a Belgrado una partida de sus drones Bayraktar TB2 para calmar los ánimos, el Gobierno serbio se negó a comprarlos en señal de protesta.

Es más, el Gobierno de Bosnia y Herzegovina confirmó en septiembre negociaciones para adquirir una partida de estos aviones no tripulados, según anunció su ministro de Defensa, Zukan Helez, y que se sumaría a otras efectuadas a países de la región como Albania o Rumanía.

ACUERDOS BILATERALES

Además de su comparecencia conjunta, ambos mandatarios han participado en una sesión del Alto Consejo para la Cooperación Serbia-Turquía, donde han asistido a la firma de los acuerdos subsiguientes.

La mayor parte de estos pactos, según Vucic, estarán centrados en el ámbito económico. "Turquía es uno de los socios económicos más importantes de Serbia", ha explicado el presidente serbio, "y vamos a discutir nuevos proyectos de inversión, energéticos y comerciales, algo de gran importancia para nuestro país, especialmente en estas circunstancias económicas globales tan difíciles", con la mirada siempre puesta "en la estabilidad de los Balcanes".