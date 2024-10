Vero Boquete participará en el I Congreso Internacional de Fútbol Femenino

La futbolista española Vero Boquete será una de las participantes en el I Congreso Internacional de Fútbol Femenino, que se celebrará los próximos 21 y 22 de noviembre en Ficoba, en la localidad guipuzcoana de Irún, y donde estará en una mesa que abordará la temática de la 'Violencia sexual y el abuso de poder en el fútbol'.

La gallega, actualmente en la Fiorentina italiana, celebra su presencia en una evento que "aporta visibilidad y empuje de mejora" para un fútbol femenino cuya "visibilización lleva años de retraso y ostracismo".

"Pero ya estamos creando referentes femeninos; ya conseguimos espacio en los periódicos e incluso portadas; ya tenemos todos los partidos de la selección en la televisión pública; se retrasmiten todos los de la Liga F... Poco a poco se está creando una demanda que después se tendrá que satisfacer", apuntó Boquete en declaraciones facilitadas por la agencia de comunicación del Congreso.

En el encuentro también participará la futbolista Laura Gutiérrez, mientras que, coincidiendo con la celebración este jueves del Día Mundial de la Salud Mental, el congreso anunció la presencia de relevantes profesionales de la medicina y la salud mental en el deporte como Inma Puig o Eva Ferrer, que pondrán el foco en la importancia del equilibrio físico y emocional para mejorar el rendimiento de las profesionales, mientras que Isabel Abella aportará su visión como abogada y consultora especializada en igualdad de género y violencia machista en el deporte.

La doctora Eva Ferrer, médico especialista en medicina deportiva y miembro del grupo de expertos en Salud Femenina de la UEFA, cree que "es necesario dar a la salud mental un espacio que sea accesible para quien lo necesite". "Que ellas se sientan cómodas para hablar de ello, igual que hablarían de otros temas relacionados con la salud. Y, sobre todo, donde es necesario poner el foco es en cómo ayudamos a aquellas que han tenido síntomas a obtener apoyo necesario y adecuado", indicó.

Goizane Álvarez, diputada foral de Deportes, advierte que no se puede "perder la perspectiva". "Que los medios publiquen a mujeres deportistas en sus portadas, o que se retransmitan partidos de mujeres por televisión, pese a ser un gran avance, no deja de ser la constatación de que hay que seguir apoyando al deporte femenino en general, y al fútbol en particular hasta eliminar esa discriminación. Y las instituciones públicas debemos arrogarnos la responsabilidad de propiciar su visibilización", puntualiza.