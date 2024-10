Mar Flores reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio sobre ella en televisión

A dos meses de que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio la conviertan en abuela por primera vez, Mar Flores no deja de recibir buenas noticias a nivel profesional, confirmando que sin duda está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida no solo a nivel personal. Y coincidiendo con su entrada en la lista Forbes de las 65 mejores creadoras de contenido del año como 'icono de moda y lifestyle' -en la que que también aparece su sobrina Laura Matamoros- la modelo ha recibido el premio 'Diamante de la excelencia' de la Asociación Española del Lujo de manos de Beatriz de Orleans en un exclusivo evento que tuvo lugar este martes en el madrileño Hotel Wellington. "Estoy muy contenta. Nunca piensas 'necesito que me reconozcan nada', pero cuando te llega el momento, cuando te dicen tienes un Premio Diamante a la Excelencia, dices 'por qué', y te dicen por la trayectoria profesional... guau" ha confesado emocionada, reconociendo que "hay tantas personas en la sociedad en la que vivimos que podrían ser premiadas por su buena labor social, personal o profesional, que agradezco que se hayan fijado en mí para esto, estoy muy contenta". "Y además estoy en la lista de Forbes, también es un esfuerzo. Una de las cosas que siempre he trabajado con mucha ilusión es querer inspirar a las mujeres, servir de inspiración a las personas que quieren hacer realidad sus sueños. Yo lo he conseguido muchas veces, he conseguido ser madre que era uno de mis sueños, hacer una familia, desfilar en las grandes pasarelas, diseñar para las grandes pasarelas y ahora he conseguido recibir este premio 'Diamante a la excelencia' y la lista de Forbes, no está mal" ha destacado orgullosa no solo por haber cumplido muchos de sus sueños, sino porque ahora se le reconozca su tesón en forma de premios. Como confiesa, "a nivel personal y profesional todo el mundo tiene sus momentos buenos y malos, y cuando llegas aquí con este reconocimiento dices 'ha merecido la pena luchar'". "Merece la pena luchar por los sueños, el trabajo, la constancia... sí que merece la pena. Y estos premios hay que dedicarlos al mundo, que sirvan de inspiración para que la gente siga trabajando y esforzándose, aunque lleguen momentos que quieras tirar la toalla, no lo hagas" ha añadido lanzando un mensaje inspirador a todos aquellos que la siguen. Mar también ha tenido palabras para su sobrina Laura Matamoros, que como ella figura en la lista Forbes por su faceta de influencer: "Ella también está haciendo una labor muy interesante a nivel comunicación en redes sociales ella genera un contenido y genera muchos followers interesados en los que hace con lo cual...". "Y quiero recalcar que no es lo mismo recibir un premio joven que un premio cuando ya estás en otra edad, más que nada porque a los jóvenes les queda muchísimo por hacer, se pueden inspirar viendo que hay personas mayores que no tiran la toalla, que siempre siguen adelante y que quieren sacar la mejor versión a sus familias, amigos y a las personas que les siguen" ha apuntado, revelando que su "mejor versión" es "la que voy a dar mañana, pasado... Mi mejor versión siempre está por llegar". Un premio muy especial sobre el que Mar, demostrando la normalidad que intenta dar al día a día de su familia, no ha dicho nada a sus hijos. "Les he dicho que iba a trabajar, no me he molestado en decir más, ellos no van a entender. Me ven así vestida y no está normalmente así vestida, pero cuando llegue el fin de semana haré una cena y les diré 'me fui a recoger un premio y es un premio que me ha hecho muy feliz porque es un premio a la constancia y al esfuerzo'. Ahí se lo voy a explicar, hoy en concreto no entendían por qué me había puesto el tacón" ha explicado con una sonrisa, confirmando que en esa celebración en familia quizás estén Alejandra y Carlo: "Estará toda la familia que pueda venir en ese día, feliz" ha revelado. Rotunda, Mar ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones que la hija de Terelu Campos ha hecho sobre ella en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver', asegurando que su relación es muy buena. "No sigo la televisión, no necesito que diga nadie nada de mí. Yo estoy feliz, quiero a todo el mundo y estoy contentísima de poder compartir con ellos en el momento que puedan este premio también" ha sentenciado. A pocas semanas del nacimiento de su primer nieto, la modelo ha reconocido que no sabe si dejará que le llamen abuela y, al comentarle la reportera que diría si le llamasen ahora mismo abuela, su respuesta no ha dejado lugar a dudas: "Te diría ya quisieras tú". Al abandonar el evento, una reportera de 'Vamos a ver' le ha pedido que le enviase un mensaje a Alejandra, que este miércoles se sentará en el programa presentado por Joaquín Prat y Patricia Dulanto. Algo que Mar ha esquivado con elegancia apuntando que "todos los días está en la tele, todos los días mando besos para todos. Ya está todo hablado, muchas gracias".

Compartir nota: Guardar