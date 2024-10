La presidenta de la AVT afea a Marlaska en persona las "mentiras" tras la reforma que rebaja penas a presos de ETA

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Maite Araluce ha reprochado en un cara a cara con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las "mentiras" del Gobierno tras su intervención en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo celebrada en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz. Según ha explicado la propia Araluce a Europa Press, el ministro se ha acercado a saludarla en una sala en la que se encontraba más gente presente y le ha espetado que "ya está bien". "Le he dicho que estamos hartos de que nos mientan y que no tenéis vergüenza", ha señalado. Asimismo, en este encuentro con el titular de Interior la presidenta de AVT le ha afeado que durante su discurso haya reivindicado que las víctimas de terrorismo están en el centro de las políticas, "y los que están en el centro de las políticas son los terroristas", le ha recriminado con "mucha rabia" al ministro. "Le he dicho que tenía que haber estado ayer en la sede de la AVT oyendo a las víctimas que llamaban a la sede llorando, otras con ansiedad que tuvieron asistencia psicológica y no sigo hablando porque voy a llorar de impotencia", ha contado. Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han señalado que Grande-Marlaska y Maite Araluce se han saludado y conversado en una sala donde se celebra el congreso, al igual que ha hecho el ministro con otras víctimas. Este reproche, adelantado por 'El Confidencial' de fuentes presentes en la sala, llega después de que este martes el Gobierno haya confirmado que mantiene la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA al transponer una directiva europea que permite restar los años de condena cumplidos en Francia y con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos etarras como Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', y José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', que podrían ser excarcelados ya en 2025.

