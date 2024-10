La mitad de la electricidad mundial en 2030 será renovable, según la AIE

Las energías renovables van camino de generar casi la mitad de la electricidad mundial en 2030, según el pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advierte, sin embargo, de que el crecimiento no está totalmente en línea con el objetivo establecido en la conferencia sobre cambio climático COP28 de triplicar la capacidad renovable mundial en esta década. En su informe 'Renovables 2024', la agencia destaca que el "enorme" crecimiento mundial de las energías renovables hasta 2030 "igualará la capacidad energética total de las principales economías actuales". En este sentido, calcula que se añadirán más de 5.500 gigavatios (GW) de nueva capacidad de energía renovable entre 2024 y 2030, casi tres veces el aumento observado entre 2017 y 2023, siendo China responsable de casi el 60% de toda la capacidad renovable instalada hasta 2030. "Eso haría que China albergara casi la mitad de la capacidad total de energía renovable del mundo para finales de esta década, frente a una participación de un tercio en 2010", apunta la AIE, que recuerda que la India está creciendo al ritmo más rápido entre las principales economías. En términos de tecnologías, se prevé que la energía solar fotovoltaica por sí sola represente un 80% del crecimiento de la capacidad renovable mundial para 2030, mientras que, a pesar de los desafíos actuales, el sector eólico también está preparado para una recuperación, con una tasa de expansión que se duplicará entre 2024 y 2030, en comparación con el período entre 2017 y 2023. Como resultado de estas tendencias, la AIE señala que casi 70 países, que en conjunto representan el 80% de la capacidad mundial de energía renovable, están en condiciones de alcanzar o superar sus ambiciones renovables actuales para 2030. "Las energías renovables están avanzando más rápido de lo que los gobiernos nacionales pueden establecer objetivos", ha indicado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, para quien esto se debe no sólo a los esfuerzos por reducir las emisiones o aumentar la seguridad energética, sino también a que las energías renovables ofrecen hoy la opción más barata para agregar nuevas plantas de energía en casi todos los países del mundo. "Este informe muestra que el crecimiento de las energías renovables, especialmente la solar, transformará los sistemas eléctricos en todo el mundo durante esta década. Entre ahora y 2030, el mundo está en camino de agregar más de 5.500 gigavatios de capacidad de energía renovable, aproximadamente igual a la capacidad energética actual de China, la Unión Europea, India y los Estados Unidos juntos", ha añadido. Sin embargo, a pesar de la aceleración del crecimiento de la capacidad instalada, el informe advierte de que "no está totalmente en línea" con el objetivo establecido por casi 200 gobiernos en la conferencia sobre cambio climático COP28, celebrada en diciembre de 2023, de triplicar la capacidad renovable mundial en esta década. En este sentido, si bien el informe pronostica que la capacidad mundial alcanzará 2,7 veces su nivel de 2022 para 2030, la AIE añade que cumplir plenamente el objetivo "es totalmente posible si los gobiernos aprovechan las oportunidades a corto plazo para actuar". De tal modo, para alcanzar los objetivos climáticos internacionales, no sólo se requeriría acelerar la implementación de energía renovable, sino también acelerar significativamente la adopción de biocombustibles sostenibles, biogases, hidrógeno y e-combustibles, señala el informe. Sin embargo, dado que estos combustibles siguen siendo más caros que sus homólogos fósiles, la AIE prevé que su participación en la energía mundial se mantenga por debajo del 6% en 2030.

