Crónica del Estrella Roja - Baskonia, 78-71

El Baskonia cedió (78-71) ante el Estrella Roja este miércoles en la segunda jornada de la Euroliga celebrada en el Belgrado Arena, a pesar de pelear al final un encuentro poco fino de los de Pablo Laso, irregulares en defensa y en ataque, y siempre a remolque. El equipo vasco lleva sólo una victoria en cuatro partidos en lo que va de campaña, entre Europa y Liga Endesa, en su nueva etapa con Laso en el banquillo. El ex del Real Madrid no da con la tecla de momento y el Estrella Roja fue mejor sin tampoco brillar, en intensidad, baloncesto y acierto, en un esfuerzo bien repartido. El Baskonia no encontró a Markus Howard en un marcador siempre adverso, de 65-49 entrado el último cuarto, tuvo un pobre acierto de tres (3 de 18) y perdió 15 balones. Los de Ioannis Sfairopoulos, que firmaron el dos de dos en Euroliga después de ganar al París, empezaron con la marcha de los triples, seis en el primer cuarto. Con el pabellón rugiendo en su contra, el Baskonia remó para minimizar daños, pero así fue todo su partido, un parche tras otro. Chima Moneke, 19 puntos como firmó Isaiah Canaan en el otro bando, hizo la guerra por su cuenta, pero no tuvo una dirección clara el equipo de Laso. Los chispazos de Luwawu-Cabarrot, Donta Hall y Tadas Sedekerskis no fueron suficiente. Los visitantes apretaron al menos en defensa y empezaron a cargar el rebote para mantener las distancias en el tercer cuarto, donde emergió Bolomboy en los locales. Sin embargo, con el reloj en su contra, los de Vitoria encajaron otro duro parcial para obligarse a una remontada poco probable por lo visto hasta entonces (65-49). Rogkavapoulos dio vida a los de Laso y el Baskonia batalló en el aro rival los balones que le metieron en la pelea para el intercambió final (66-61). Ahí, un tapón y canasta después de Bolomboy hundieron la poca fe que quedaba en un Baskonia que de momento no se encuentra bajo las órdenes del técnico vitoriano. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESTRELLA ROJA, 78 - BASKONIA, 71. (42-34, al descanso) --EQUIPOS. ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre (7), Canaan (19), Kalinic (!2), Daum (3) y Bolomboy (15) --quinteto inicial-- Nedovic (9), Dos Santos (3), Davidovac (2), Dobric (-), Mitrovic (6), Giedraitis (2), Lazic (-). BASKONIA: Forrest (2), Luwawu-Cabarrot (8), Sedekerskis (8), Hall (13) y Moneke (19) --quinteto inicial-- Howard (7), Diop (-), Baldwin (6), Rogkavapoulos (8), Ndiaye (-). --PARCIALES: 25-20, 17-14, 17-15, 19-22. --ÁRBITROS: Difallah, Shemmesh y Latisevs. Sin eliminados. --PABELLÓN: Belgrado Arena.

