Celine Dion rompe a llorar al oír la versión de 'My Heart Will Go On" de Kelly Clarkson

Nueva York, 9 oct (EFE).- La cantante canadiense Celine Dion, actualmente alejada del mundo de la música por padecer una enfermedad rara, rompió a llorar tras escuchar una versión de uno de sus temas más exitosos, 'My Heart Will Go On", en la voz de su colega estadounidense Kelly Clarkson.

En un mensaje en su perfil de X, la diva canadiense publicó un emotivo video dedicado a Clarkson tras ver como interpretaba el tema central de la película "Titanic" en su programa de entrevistas en la televisión estadounidense.

Dion dijo sentirse conmovida. “Te vi cantando ‘My Heart Will Go On’ y estoy llorando de nuevo”, dijo la intérprete con lágrimas en los ojos. “Estuviste absolutamente increíble, fantástica. Me gustó tanto”.

La cantante canadiense, que padece una grave y rara enfermedad neurológica incurable llamada síndrome de persona rígida (SPR) y está prácticamente retirada del mundo de la música, hizo una reaparición el pasado mes de julio en la apertura de los Juegos Olímpicos al interpretar, desde la torre Eiffel, el 'Hymne à l’amour' de Edith Piaf.

Precisamente, en ese momento, Clarkson era una de las comentaristas olímpicas de la cadena NBC y se la vio en la transmisión conmovida ante la actuación de Dion.

Dion reveló en 2021 que sufría el SPR, con motivo del estreno de un documental sobre su vida estrenado en junio pasado ('I am: Céline Dion') y compartió que cuando canta se siente como si la estuvieran "estrangulando".

La cantante ha explicado también que el SPR, que no tiene cura, le ha producido roturas en las costillas y que, con el paso del tiempo, sus pies y manos se volverán rígidos hasta el punto de no poder moverlos. EFE