AI envía cartas a Torres y Clavijo para lamentar la falta de acuerdo sobre migrantes: "Se olvidan de que son niños"

Amnistía Internacional (AI) ha enviado sendas cartas al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para lamentar la falta de un acuerdo con las autoridades del resto de comunidades autónomas, para hacer frente a la situación de la infancia migrante no acompañada. "Se olvidan de que son niños y niñas", ha afirmado. Así lo ha dado a conocer este miércoles la organización, que ha alertado de que "algunos centros canarios se encuentran masificados, sin las condiciones adecuadas para los y las menores, y en algunos se han presentado denuncias por presuntos malos tratos que deben investigarse". En este sentido, AI exige que, mientras se llega al acuerdo, se adopten "medidas urgentes" para mejorar las condiciones en las que se encuentran los menores. En concreto, pide hacer frente a la saturación de los centros para lo que considera necesario habilitar algunos centros más o trasladarlos a otras regiones; evitar que los menores acaben en centros de adultos; y que no exista discriminación según su origen. "A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por algunas autoridades para conseguir avances en las negociaciones, existe una vergonzosa falta de voluntad política real por parte de los diferentes partidos políticos y autoridades competentes para cumplir con su obligación de garantizar y primar el interés superior del menor", ha lamentado Esteban Beltrán, director de AI España. Asimismo, Esteban Beltrán ha defendido la necesidad de apostar por "una corresponsabilidad y solidaridad por parte de todas las autoridades competentes, y por la creación de un mecanismo vinculante y obligatorio de reparto entre las comunidades autónomas". A juicio de la entidad, el pasado 23 de julio supuso "un revés" para mejorar la situación de los menores migrantes no acompañados, al no admitirse a trámite, con los votos en contra de PP, VOX y Junts, la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y que establecía un reparto de la responsabilidad en la acogida. Respecto al reparto entre las comunidades autónomas, la organización considera "importante" que se contemplen criterios de carácter "económico y poblacional", así como indicadores relativos a los recursos educativos, de carácter asistencial, y de inclusión e integración para "garantizar, en la medida de lo posible, el más alto nivel de bienestar, atención y protección de los niños y niñas en el lugar donde serán trasladados y finalmente ubicados". Finalmente, Amnistía Internacional ha apuntado que tiene prevista una nueva misión de investigación en noviembre para ver cómo se encuentra la situación de la infancia migrante en Canarias.

