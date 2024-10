Yamal, sobre su enfado frente al Alavés: "No estaba contento con mi partido"

Madrid, 8 oct (EFE).- Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, desveló este martes la causa por la que se marchó contrariado al banquillo tras ser sustituido ante el Alavés en la última jornada de LaLiga EA Sports y afirmó que fue porque no estaba "contento" con el nivel que mostró durante el choque frente al cuadro vitoriano.

En una entrevista concedida a RNE, el extremo del conjunto azulgrana negó haberse enfadado con su entrenador, Hansi Flick, que le sustituyó en el minuto 67 para dar entrada a Ansu Fati.

"Yo creo que más que enfadado era que no estaba contento con mi partido y pensaba que podía jugar mejor. Creo que podía haber hecho un mejor partido. La verdad es que me exijo mucho. Yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar todos los partidos al 100 por ciento. Y nada, era conmigo mismo", señaló.

"Me preguntó por qué estaba así (Hansi Flick). Si era por el cambio. Le dije que no, que era por mí porque creo que no ayudé del todo al equipo bien. Podría haber ayudado más. Para el siguiente partido le dije que estaría al cien por cien", añadió.

Además, habló sobre la personalidad del técnico alemán y dijo que es "muy cercano a todos los jugadores", tanto con los jóvenes como con los veteranos, y resaltó que da mucha confianza a toda la plantilla del Barcelona: "Se ve que todos estamos muy cómodos en el vestuario y todos los que salen desde el banquillo lo hacen también con mucha confianza", apuntó.

"Estamos disfrutando mucho y se nota, estamos contentos con el modelo de juego que nos da el míster, con la confianza y la libertad que nos da. Y sobre todo, ganar, porque al final si jugáramos así sin ganar, la gente no estaría tan contenta. Sumar de tres en tres nos hace muy felices", añadió.

Asimismo, tuvo palabras para del defensa del Real Madrid Dani Carvajal, que sufrió una grave lesión ante el Villarreal que le mantendrá apartado de los terrenos de juego cerca de un año: "Es una lesión muy triste para la selección y para el fútbol en general. Es un jugador increíble que lo ha demostrado todo este año. Estoy muy triste por él, porque la verdad es que le echaremos mucho de menos".

Preguntado por el gol de Andrés Iniesta (este martes protagonizó un acto por su retirada) para España en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, manifestó que en aquella fecha no tenía "conciencia" alguna porque aún era muy pequeño y recordó otros momentos de su infancia relacionados con el fútbol.

"Sí me acuerdo cuando empecé a ir al Camp Nou para ver a Neymar, Initesta y Messi. Era increíble (Iniesta). Todo lo hacía fácil, parecía que iba caminando. Una leyenda del fútbol que cuelga las botas. Se le echará de menos", señaló.

Por último, indicó que su salto a la selección española ha pasado "muy rápido" y manifestó que parece que han pasado "dos días" desde que debutara bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

"Desde que lo hice han sido todo alegrías con la selección. Prefiero que vaya rápido. La verdad es que estoy muy contento por todo. Sólo disfruto. Es un sueño poder vivir la vida de futbolista, hacer lo que te gusta, trabajar de lo que te gusta", concluyó. EFE