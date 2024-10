Home Depot ordena a ejecutivos realizar turnos de ocho horas en sus tiendas

(Bloomberg) -- Home Depot Inc. empezará a exigir a su plana corporativa que trabajen un día completo en una de sus tiendas cada trimestre, una medida que, según la empresa, tiene como objetivo apoyar a su personal minorista.

Los empleados, incluidos los altos directivos y los trabajadores remotos, tendrán que completar un turno de ocho horas a partir del cuarto trimestre de este año, según un memorando visto por Bloomberg News.

“Necesitamos estar conectados con el núcleo de nuestro negocio, para poder comprender realmente los retos y oportunidades a los que se enfrentan cada día nuestros empleados”, afirmó el director ejecutivo Ted Decker en la nota de presentación del programa.

Según un portavoz de la empresa, desde hace tiempo se pide a los empleados que pasen tiempo en las tiendas, y este nuevo programa es la iniciativa más reciente.

Home Depot, uno de los mayores minoristas de EE.UU., con más de US$150.000 millones de ingresos anuales y 450.000 empleados, ha pasado por una mala racha. Después de derrochar en sus hogares durante la pandemia, los estadounidenses desplazaron el gasto a otros sectores y provocaron una caída de las ventas en la cadena.

La medida de Decker de obligar a todos los empleados de la empresa a hacer un turno es inusual en el sector y se produce en medio de un creciente activismo laboral. Eso incluye tanto a Home Depot, que se enfrentó a un pequeño esfuerzo de sindicalización en 2022, como a otros minoristas.

Históricamente, los horarios complicados, el trabajo físico y los bajos salarios han hecho que trabajar en las tiendas sea duro. El trabajo se ha vuelto más duro en los últimos años debido a los robos en las tiendas y al comportamiento indisciplinado de los clientes, y los operadores están introduciendo nuevos beneficios y aumentando los salarios para mejorar la retención.

