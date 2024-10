Dimon aún no decide si respaldará a un candidato presidencial

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que aún no ha tomado una decisión sobre si respaldará a un candidato en las elecciones presidenciales de EE.UU. el próximo mes.

“Decidiré y votaré”, dijo Dimon el martes en una entrevista con Bloomberg Television desde Londres. “Me reservo el derecho de hacer lo que quiera. Soy un ciudadano. Puedo votar. Puedo decir lo que quiera. Nunca he apoyado a ningún candidato. Pero estoy pensando en lo que quiero decir o hacer”.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

JPMorgan aclaró que Dimon no había entregado su apoyo a un candidato presidencial la semana pasada después de que Donald Trump publicara en redes sociales que Dimon apoyaba al candidato republicano. Fue el giro más reciente en la relación entre ambos, que chocaron en un momento durante la presidencia de Trump. El año pasado, Trump calificó a Dimon de “globalista muy sobrevalorado”, y luego dijo en junio que consideraría a Dimon para secretario del Tesoro, solo para desmentirlo semanas después.

Aun así, Dimon no se ha quedado callado sobre las próximas elecciones. En una columna de opinión del Washington Post de agosto, dijo, entre otras cosas, que el gabinete del próximo presidente debe incluir representación del sector privado.

El propio Dimon ha sido mencionado durante mucho tiempo como posible candidato presidencial, y el martes se le preguntó si tales comentarios lo molestaban o lo halagaban.

“Es más molesto que positivo”, dijo Dimon. “Es un poco halagador. Solo quiero ayudar a nuestro gobierno a hacer lo correcto. Creo que hay muchas cosas por hacer para que Estados Unidos sea mucho mejor”.

Nota Original: Dimon Says He’s Still Deciding on a Presidential Endorsement

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Lisa Abramowicz.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.