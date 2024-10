El padre de Shani Louk, asesinada por Hamás el 7-O: "Al ver su fotografía, entendisteis que había algo malo en el mundo"

El padre de Shani Louk, la joven asesinada por Hamás el 7 de octubre de 2023 asistente del festival Novo en Israel, Nissim Louk, ha asistido este lunes 7 de octubre al acto celebrado por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), en colaboración con la Embajada de Israel, en recuerdo por el atentado de hace un año, en el que murió su hija, cuya imagen en la parte de atrás de una furgoneta se hizo viral en todo el mundo. "Como padre, quieres que tus hijos estén vivos y no muertos. Y para un padre ver tal imagen (...) Ver tal imagen de tu niña en la parte trasera de un coche, entrando a Gaza, y toda la gente alrededor, gritando y gritando. Es una imagen muy fuerte verla a su padre y a todos en el mundo. Y estoy seguro que incluso vosotros, cuando viste esa imagen de esta inocente y hermosa niña en ese coche, entendiste que había algo malo en el mundo", ha afirmado Louk este lunes en Madrid. El acto ha contado con autoridades políticas, diplomáticas, civiles y del mundo de la cultura, entre otros. Además, han intervenido dos familiares de víctimas de aquel día y también familiares de las dos víctimas españolas, Maya Villalobo e Iván Illarramendi. En su discurso, Louk ha recordado que tras el ataque de la organización terrorista Hamás -- en el que fueron asesinadas 1.200 personas y secuestradas 250 --la fotografía de su hija Shani apareció en "todas" las cabeceras de los periódicos europeos. "Shani estaba en las principales páginas de todos los periódicos el domingo de la mañana. Shani, una niña hermosa. En la espalda viste el árbol. Y ella es una mujer fuerte y increíble y independiente y poderosa y libre de espíritu", ha recordado Louk, quien ha apuntado que su familia es de origen español. Pero su testimonio no ha sido el único de la jornada, que también ha contado con el hermano de Iván Illarramendi, Ander Illarramendi, quien ha detallado la última llamada con Iván antes de que los terroristas de Hamás entraran en el kibutz en el que vivía con su mujer para asesinarles y posteriormente quemar su casa con ellos dentro. Según Ander, Iván le relató por teléfono que se oían voces en árabe y ruidos de cristales rotos. Al escuchar su relato, Ander se puso en contacto con la Embajada: "Yo enseguida llamo a la Embajada, pasaron muchos días sin saber si eran rehenes o desparecidos. Era un mar de dudas, rabia total, no sabíamos como canalizar eso", ha reconocido. Por ello, Ander Illarramendi ha indicado que lucharán "hasta encontrar la justicia y con ello que venga la paz y la seguridad para todos, que vuelvan los rehenes a casa, y los desalojados a casa". "LA MAYOR MASACRE CONTRA EL PUEBLO JUDÍO DESDE EL HOLOCAUSTO" El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, ha destacado que lo ocurrido el 7 de octubre de hace un año ha dejado "marcado al judaísmo mundial para siempre por perpetrarse el mayor ataque en Israel a manos de la organización terrorista Hamás, la mayor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto". Obadía ha recordado que "los terroristas también secuestraron a 251 personas, vivas y muertas. De todas ellas, se calcula que unas 116 han podido volver a sus casas. Otras tantos han sido asesinadas en su cautiverio y 101 aún permanecen secuestradas", ha denunciado. En cualquier caso, Obadía ha lamentado "que prácticamente casi nadie a día de hoy quiere hacerse una foto con un judío". "Se necesita mucho más compromiso para terminar con esta xenofobia y antisemitismo que hay en la identidad española", ha apostillado. "VOLVEREMOS A BAILAR" "La herida comenzará a sanar solo después de que nos aseguremos de que lo ocurrido ese día nunca vuelva a pasar, ni desde Gaza ni desde ninguna otra frontera. Solo entonces comenzará a sanar la herida, y sanará y dejará una cicatriz, como muchas heridas a lo largo de la historia judía han sanado dejando cicatrices", ha apuntado por su parte el encargado de negocios de la Embajada israelí en España, Dan Poraz. Poraz ha asegurado que "volverán a bailar", lema que se popularizó tras el atentado por parte de los supervivientes del Festival Nova.

